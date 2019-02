«Saime» atklāj izstādi un svin dzimšanas dienu

Ar izstādi Tukuma Audēju darbnīcā un svinīgo sarīkojumu Tukuma kultūras namā, piektdien, 8. februārī, dienas centrs «Saime» nosvinēja savu 20. dzimšanas dienu. Un šajā dienā centra ļaudis ne vien uzklausīja ļoti daudz apsveikumu un laba vēlējumu, bet ar saviem priekšnesumiem un radošajiem darbiem iepriecināja citus.

Audēju darbnīcas izstādē vai katram no dienas centra dalībniekiem ir kāds darbiņš – atstarotājs, sedziņa, tik aktuālais iepirkumu maisiņš, koši lupatdeķi, izšūti spilveni, rotas, cimdi un zeķes, lakati un šalles, putnu būrīši, apgleznoti akmentiņi un pat torte, kas sašūta no nelieliem auduma gabaliņiem. Tā, tāpat kā baltais paklājs, kas gatavots no savirpinātām auduma strēmelītēm un visparastākā žoga sieta, uzreiz piesaista uzmanību. Par laimi – kamēr autori ir blakus, darbus var gan pataustīt, gan izprasīt, kā tie tapuši. Viņiem pašiem šķiet, ka viss tapis vienkārši un it kā pa jokam, taču patiesībā darbos ieguldītas gara darba stundas, reizēm dienas, reizēm mēneši, bet dažkārt aizejot pat gads… Jo – precizitāte esot pati svarīgākā, tāpēc, lai tiktu līdz labam rezultātam, nereti tiekot pāršūts, vairākkārt ārdīts un darināts no jauna. Tomēr, kā saka sociālais darbinieks Edgars Pūpols, lai arī nav īpašu priekšrakstu, kā darbam jāizskatās un nereti tas ir tāds, kāds ir, bet ar to vien tas ir vērtīgs, ka pašu gatavots.

«Saimes» 20 darba gadu sarīkojumā kultūras namā varēja atcerēties, apskatot fotogrāfijas, kurās iemūžināta centra ikdiena, dalība mākslas plenēros, sacensībās, jubileju svinēšana un ciemos braukšana. Tikmēr zālē gaviļniekus viens pēc otra sveica draugi no Dobeles, Saldus, Slampes «Rītiem», no Tukuma biedrībām un vēl daudzi citi, kas 20 gadu laikā sadraudzējušies. Daudziem dāvanā bija saimniecībā noderīgas lietas, ziedi, bet – Karlsonam par lielu prieku – bija arī daudz kārumu, ar kuriem cienāties vēl ilgi pēc jubilejas. Gardumu vidū bija arī Tukuma novada sociālā dienesta vadītājas Inas Balgalves dāvātais kliņģeris. Viņa izstāstīja stāstu par puisēnu ratiņkrēslā, kas ar laiku iemācījās saredzēt pasaulē krāsas un pamanīt katru pārmaiņu dabā. Līdzīgi arī «Saimes» ļaudis iemācījušies daudzas prasmes, kas viņu ikdienu ir padarījis daudz interesantāku, radošāku un bagātāku.