Igaunijas 100-gades priekšvakarā Tukumā atklāta mākslinieces Annes Olop izstāde

“Šī izstāde «Ārpus rāmja» ir par dzīvi, par sajūtām un iedvesmu, kas māksliniekam rodas gleznās un vienlaikus – tas ir mēģinājums tiešā un pārnestā nozīmē iziet ārpus rāmja,” tā par saviem darbiem saka māksliniece Anne Olop.

Viņu iztaujājām ceturtdienas pievakarē, iekārtojot izstādi mākslas galerijā «Durvis», kas tika atvērta piektdien, 23. februārī.

Uz Tukumu Anne kopā ar vīru Tomasu bija mērojuši vairāk nekā sešu stundu ceļu no Sāremā salas, no Kuresāres, kur ir viņu mājas. Anne ir Sāmsalas Mākslas kluba māksliniece, vada Kuresāres Pagraba galeriju un paralēli jau 22 gadus darbojas reklāmas un dizaina jomā, strādājot ģimenes uzņēmumā «Neli dizains»: “Mūsu aģentūrai tiešām ir daudz darba, līdz ar to mākslai varu atlicināt tikai brīvdienas, taču man patīk tas, ko es daru, tikai nemāku par to izstāstīt, jo neesmu liela runātāja. Man liekas – lai vairāk runā darbi, kam iedvesmu esmu guvusi savā fantāzijā, kā arī no mūzikas, savukārt divi jaunākie darbi tapuši par godu Igaunijas simtgadei – gan kā simbolisks atgādinājums par mūsu pagātni, gan priecīgs apsveikums šodienai,” saka Anne.

Vairāk lasiet laikraksta piektdienas, 23. februāra, numurā ŠEIT!