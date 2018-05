U-11 izcīna divas zelta medaļas

No 28. un 29. aprīlī notika BK «Ķekava» minikauss basketbolā, kurā izcili startēja arī mūsu – Tukuma – jaunie basketbolisti, mājās pārvedot zelta medaļas. Turnīrs notika U-11 vecuma grupā (2007. gadā dzimušajiem), un uz kausu pretendēja septiņas komandas no Ķekavas, Ogres, Mārupes, Salaspils, kā arī no Lietuvas. Spēlē ar IMSS «Salaspils» tukumnieki parādīja pārsvaru un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 33:28, Lietuvas basketbolistus pārliecinoši uzvarēja ar 73:9. «Ķekavas/JB» komandu atstāja zaudētājos ar 48:36, bet komandu «Ķekava/AE» pieveica ar 50:26. Un arī nākamajās spēlēs tukumniekiem tikai uzvaras – pret Mārupes komandu 41:32, pret Ogres komandu – 42:28.

