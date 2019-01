Ko uzdāvināt sievai, apliecinot savu mīlestību un rūpes?

Svētku un dāvanu nekad nevar būt par daudz! Lai apdāvinātu pašus tuvākos, pat nevajag nekādu iemeslu vai īpašu datumu, pietiek ar to, ka mīlam un vēlamies izrādīt savas jūtas. Novērojumi liecina, ka vīrieši daudz biežāk ir neziņā par to, kā apdāvināt un iepriecināt savu sievu. Tāpēc šajā rakstā apkopoti vairāki noderīgi ieteikumi un varianti, kāda dāvana sievai ietu pie sirds, kas viņai liktu smaidīt un sajust, ka vīrs viņu lutina. Dāvanas apkopotas no plašā klāsta, ko piedāvā viens no lielākajiem dāvanu servisiem internetā “Lieliska Dāvana”.

Brīvdienas divatā

Sievietes parasti ir tās, kuras vairāk domā, kā stiprināt laulību. Jums, dārgie vīri, ir iespēja sievām parādīt, ka arī jūs gribat lolot šīs īpašās sievas un vīra attiecības arī pēc tam, kad kopā jau pavadīti gadi, ir bērni un daudz kopīgu ikdienas rūpju. Brīvdienas divatā būs brīnišķīga dāvana sievai. Viņa priecāsies pavadīt ar jums kopā laiku, nedomājot par māju un bērniem. Noorganizējiet visu praktisko pusi un aizvediet sievu romantiskās brīvdienās ar nakšņošanu ārpus mājas.

SPA apmeklējums

Tā ir klasiska dāvana, kas nekad neizies no modes. Sieviete un SPA ir divi absolūti saderīgi jēdzieni. SPA apmeklējums spēs piepildīt sievietes vēlmi pēc atpūtas vienatnē un pēc relaksējošām procedūrām. SPA piedāvājums gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs ir ļoti plašs, tāpēc nebūs grūtību atrast kaut ko sievas gaumei piemērotu. Izdevīgus SPA piedāvājumus, kas būs laba dāvana sievai, atradīsiet https://lieliskadavana.lv/davanas-sievietei.

Skaistumkopšanas salona apmeklējums

Vienā kategorijā ar SPA apmeklējumu varētu likt arī skaistumkopšanas salonus. Tā arī ir vieta, kur ikviena sieviete ir gatava doties pēc pirmā aicinājuma. Skaistumkopšanas procedūru ir ļoti daudz, tāpēc, ja īsti nav skaidrs, ko no tā visa viņai uzdāvināt, tad labs risinājums būs dāvanu karte salona pakalpojumiem, no kuriem tad viņa pati varēs izvēlēties sev tīkamāko — kādu sejas procedūru, manikīru, friziera pakalpojumus vai ko citu.

Iecienītā žurnāla abonements

Ja sieva labprāt izbauda vientulības mirkļus ar labu lasāmvielu, tad vēl viena piemērota dāvana sievai būs žurnāla abonements. Latvijā ir diezgan daudz labas kvalitātes sieviešu žurnālu, kas nav tenku lapas, bet gan saturīga un patīkama lasāmviela. Atliek tikai izvēlēties kaut ko viņas gaumei un uzdāvināt abonementu, lai žurnāls katru mēnesi jau būtu pastkastītē. Starp citu, tā arī var būt jauka dāvana sievai Ziemassvētkos, kuri jau tepat durvju priekšā. Ja vēl neesat sagādājis dāvanu, tad preses abonements nav slikta ideja.

Vakariņas restorānā

Dāvana sievai, ko varat pasniegt regulāri, ir vakariņas ārpus mājas. Tas nozīme, ka viņai nebūs jādomā par gatavošanu, trauku mazgāšanu, viņa varēs sapucēties, izbaudīt vīra sabiedrību un izmeklētu maltīti. Sameklējiet bērniem auklīti un aizvediet sievu vakariņās vismaz reizi mēnesī. Ticiet, ka viņa to ļoti novērtēs. Varat izdomāt katru reizi apmeklēt kādu īpašu vietu, mainīt atmosfēru un nacionālās virtuves, lai paplašinātu savu gastronomisko pieredzi. Varat pat izmēģināt vakariņas tumsā. Arī šāds neparasts piedāvājums atrodams “Lieliska Dāvana” klāstā.