Gan vasarā, gan ziemā nāc peldēt Ķesterciemā!

Ķesterciema baseins (trīs 25 m gari celiņi, dziļums no 1 m līdz 2 m, ūdens temperatūra 28°C) aicina ikvienu rudens un ziemas sezonā baudīt peldēšanas priekus, jo peldēšana ir ne tikai lielisks atpūtas veids, bet arī viens no labākajiem sporta veidiem veselības un pašsajūtas uzlabošanā!

Īpaši aicinām izmantot baseina pakalpojumus vietējo novadu uzņēmumus, jo piedāvājam arī visa baseina vai celiņa nomu tieši Jūsu darbiniekiem! Šāda iespēja palielinās uzņēmumā strādājošo motivāciju un darba ražīgumu, viņi jutīsies novērtēti un priecāsies, ka dodat viņiem iespēju vienlaikus atpūsties un parūpēties par veselību.

Svarīga ir arī bērnu peldētapmācība, jo diemžēl Latvijā joprojām noslīkšana ir viens no biežākajiem bērnu nāves cēloņiem, tādējādi peldēšanas prasmes ir vienīgais sporta veids, kas var izglābt bērna dzīvību nepieciešamības gadījumā, pie tam tās noderēs viņam visas dzīves garumā. Ķesterciema baseinā tiek organizēta arī bērnu peldētapmācība. Savus bērnus ar pašvaldību finansējuma palīdzību te māca peldēt Engures vidusskola, Tukuma un Kandavas skolas, taču arī pats baseins piedāvā pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās peldētapmācības nodarbības (bērni tiek dalīti grupās pēc peldētprasmju līmeņa), uz kurām bērnus atved vecāki paši. Ceturtdienās tiek piedāvāta arī peldētapmācība ar organizētu izbraukšanu no Tukuma. Šajā gadījumā cenā iekļauti arī autobusa un pavadošās personas, kas rūpējas par bērnu drošību ceļā, pakalpojumi, tādējādi dodot iespēju apmeklēt nodarbības bērniem, kuru vecākiem nav iespējas pašiem viņus atvest, bez tam bērns pēc skolas ir nodarbināts un nesēž mājās pie datora vai televizora. Šobrīd plānotas divas šādas grupas: viena grupa izbrauc no Tukuma 2. pamatskolas plkst. 14:45, atgriežas plkst. 16:35; otra grupa izbrauc no Tukuma ledus halles plkst. 15:45, atgriežas plkst. 17:30. Peldētapmācība ir licencēta Tukuma novada Izglītības pārvaldē kā interešu izglītības programma, kas dod vecākiem ne tikai drošības sajūtu, bet arī iespēju atgūt daļu no tās summas, kas samaksāta par nodarbībām, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Taču mācīties peldēt nekad nav par vēlu, tāpēc Ķesterciema baseinā pirmdienu vakaros tiek piedāvāta arī pieaugušo peldētapmācība.

Braukt peldēt uz Ķesterciema baseinu individuāli iespējams brīvā apmeklējuma laikos, ceturtdienās ir iespējams piedalīties arī ūdens aerobikas nodarbībās.

Un vēl – baseins ir arī lieliska vieta, kur uzrīkot bērnu vai korporatīvo ballīti!

Regulāra peldēšana stiprinās Jūsu imūnsistēmu, palielinās ķermeņa elastīgumu, uzlabos koordināciju un stāju, palīdzēs samazināt lieko svaru, tās laikā tiks nodarbinātas pilnīgi visas muskuļu grupas. Peldēšana ir ļoti veselīga arī sirds un asinsvadu sistēmai, jo nodrošina vairāk elpošanas kontroli nekā, piemēram, skriešanas laikā, tādējādi stiprinot sirdi un padarot labāku asins cirkulāciju, tāpat tā palīdz dažādu hronisku slimību (piemēram, ja ir artrīta, astmas utt.) gadījumos.

Pie tam peldēt var jebkurš – jau no zīdaiņa vecuma (kopā ar vecākiem, protams) līdz pat sirmam vecumam. Ikvienam nepieciešami arī atpūtas brīži, lai cīnītos ar stresu, kas rodas ikdienā, un ir pat zinātniski pierādīts, ka fiziskas aktivitātes uzlabo garastāvokli, tādējādi peldēšana ir ideāli piemērots variants, jo to var darīt ne tikai individuāli, bet arī kopā ar ģimeni, kas būs ne tikai jautri, bet stiprinās arī Jūsu ģimeniskās saites. Ķesterciema baseina apmeklējums bērniem un senioriem ar atlaidi, bērni līdz 7 gadu vecumam (neieskaitot) var apmeklēt baseinu kopā ar vismaz vienu pieaugušo bez maksas.

Darba laiki, cenas, pieteikšanās bērnu peldētapmācībai mājaslapā: www.albatross.lv.

Baseina tālrunis: +371 28233193.

Pieteikšanās bērnu peldētapmācībai ar organizēto izbraukšanu no Tukuma ceturtdienās un pieaugušo peldētapmācībai pirmdienās, rakstot uz e-pastu baseins@albatross.lv, tālrunis uzziņām +371 26103435.