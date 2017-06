Lai izdodas!

”Nu, kā? Un – par ko? Kurš uzvarējis? Kurš nu ar kuru?” dažādās intonācijās šos jautājumus pēdējās dienās nācies uzklausīt vēl un vēl, un vēl… Jā, vēlēšanu kaislības nenorimst. Vismaz mūsu, bijušā Tukuma rajona, robežās ne, jo šī brīža rezultāti liecina, lielākajos – Tukuma un Kandavas novados – pārmaiņas varētu būt…

Par ko tad īsti vēsta Centrālās komisijas apkopotie skaitļi? Vēlēšanu aktivitāte – kā valstī kopumā, tā arī mūsu novados joprojām zema, jo nekur, nevienā no četriem novadiem nav sasniegti pat 50% no balstiesīgo vēlētāju aktivitātes. Un, lai ko arī neteiktu dažādu mērogu ”stabilitātes (vai tomēr stagnācijas)garanti”, tas ir gana bīstams signāls gan pie varas esošiem, gan visai sabiedrībā kopumā, jo vēlētāju apātiskums un nevēlēšanās iesaistīties sabiedriskajos procesos galvenokārt liecina par to, ka cilvēki-parastie savā valstī, savā novadā, pagastā nejūtas ne sadzirdēti, ne saskatīti, ne gana nozīmīgi. Un cik tur daudz, lai nejustos arī piederīgi?…

Tikai skaitļos vien raugoties, bijušā Tukuma rajona teritorijā varam runāt par Zaļo un zemnieku apvienības panākumiem. Jaunpilī uzvara (kādi gan varianti?), citviet labs taktiskais gājiens – zaļie un zemnieki startēja atsevišķi, un, skat, vismaz Tukumā par trijām balsīm klāt! Taču tas tikai tā, no malas raugoties, jo mūsu pusē zaļo atsevišķajam startam bijis pavisam cits iemesls – vienkārši diviem partijas mainījušajiem kandidātiem vajadzēja pašiem savu partiju, kur galvenajiem būt…

Ar skaitļiem tā dīvaini, jo, piemēram, Tukumā vislielākie zaudētāji izrādījušies tie, kam visvairāk balsu… Līdz šim absolūtās varas turētāja – partija «Tukuma pilsētai un novadam», kaut it kā ir šo vēlēšanu līdere, tomēr ir zaudējusi pusi no iepriekšējo deputātu skaita un attiecīgi – arī vairākumu domē. Ko nu? Būs jātirgojas, un, kaut jauno domi vēlēšanu komisija sauks kopā tikai pēc 10 dienām, tirdziņš iet vaļā ar pilnu klapi – mazie tiek saukti uz domi pa vienam un paši pulcējas bariņos. Un mums – vēlētājiem-parastajiem vien jācer, ka spriests tiek ne tikai par amatiem un ”līnijām sarkanām”, bet arī par to, kā tiešām visiem kopā strādāt sava novada, tā iedzīvotāju, ne kādu šauru interešu grupu vai pat tikai savā labā…

Kopumā ar prieku jāteic, ka mūsu vēlētāji bijuši gana izglītoti, zinoši un uzmanīgi – uz plikiem āķiem neuzķērās un par trampiem nenovēlēja. Katrā ziņā, kaut neliels, bet tomēr lūzums interesē ir, tāpēc, ļoti jācer, ka jaunievēlētajiem deputātiem nāksies būt daudz prasīgākiem gan pret sevi, gan kolēģiem, gan izpildvaru…

Lai jaunajiem kopā ar vecajiem visiem kopā izdodas – labas domas un darbi visu novada iedzīvotāju labā!