Nekustamā īpašuma nodoklis piespiedīs Tukuma novada ēkas nodot ekspluatācijā

Jau Tukuma novada domes oktobra sēdē deputāti izdarīja grozījumus saistošajos noteikumos «Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā» un noteica gan dažādus atvieglojumus, gan būtiskas izmaiņas, kas nodokļa apmērā stāsies spēkā no 2018. gada.

Lai mudinātu īpašniekus nodot ekspluatācijā tās ēkas, kurās tie dzīvo un par kurām nereti nemaksā nekustamā īpašuma nodokli, no 2018. gada 1. janvāra tās apliks ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā. Tātad, ja līdz šim ēkām piemēro nekustamā īpašuma nodokli, kas ir no 0,2% līdz 0,6% atkarībā no ēku kadastrālās vērtības, tad ekspluatācijā nenodotām ēkām pēc gada nodoklis pieaugs vidēji 15 reizes. Domes pamatojums šādam nodokļa pieaugumam –pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Tāpēc jau ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, būve tiks aplikta ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības un būves kadastrālās vērtības.

