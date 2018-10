Zemītes tautas namā atklāj 81. sezonu

Atzīmējot 81. tautas nama darbības gadu, pagājušā nedēļa tika aizvadīts sezonas atklāšanas koncerts Zemītē. Pirmkārt, tā bija iespēja lūkot mājinieku jeb pagasta amatierteātra «Ai-z-iet!» pagājušā gada veikumu – izrādi, kas ir Kārļa Skalbes arvien aktuālās pasakas «Vērdiņš» pārlikums skatuves valodā. Skumjo pirtnieka Anša stāstu pārstāstīja Ērodeja Kirillova, Laura Bergmane un Elīna Dumpe, savukārt māmuļas lomā iejutās Vija Šulce. Otrkārt, tā bija viesu uzņemšana, kas uz Zemīti bija atbraukuši no kaimiņu pagasta – no Vānes. Ar plašu programmu, kurā tika apspēlētas gan gadalaiku mijas, gan mīlestība un pat iekļautas dažas šūpuļdziesmas, uzstājās sieviešu vokālais ansamblis «Par to…». Katrai šādai tematiskai pārejai notikt palīdzēja Dzintras Lastovskas dabas ritmu un cilvēka dabas vērojumi dzejā un Aijas Vīnakmenes sarakstītās rindas. Bet noslēgumā – visiem kopā izpildīta rudens himna jeb Māras Zālītes dzejoļa «Tik un tā» muzikālā versija, ko radījis Uldis Stabulnieks. Klausītāju rindas gan šajā vakarā varbūt nebija tik aizpildītas, kā varētu gribēt (galvenokārt, allaž uzticamie kultūras pasākumu apmeklētāji), bet, kā skaidroja Ē. Kirillova, šādās reizē ir būtiski arī pašu kolektīvu satikšanās – lai būtu redzējums arī no malas par to, kas un kā paveikts.