K. Mīlenbaha vidusskolas ieskrien simtgades mēnesī

1. novembrī, kad rudenīgā migla nesteidzās atstāties, pašā dienvidū Kandavā pulcējās skolēni, tērpušies košās drošības vestēs. Visi sanākušie paklausīgi sastājās pa pārīšiem – tā, lai katram mazākajam būtu drošs plecs, uz kura balstīties, un devās norādītā kontrolpunkta virzienā. Tos kopā savienojot, veidojas pilsētas karte, un šis simboliskais stafetes skrējiens ir Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas simtgades mēneša ieskandināšanas jeb, drīzāk jāsaka, iekustināšanas pasākums.

Patiesībā, stāsta viena no idejas autorēm, fiziskās audzināšanas skolotāja Aiva Ķēniņa, ko līdzīgu – kopīgi apskriet apkārt Kandavā, kas ir, plus, mīnuss, 16 kilometri – gribējies jau pērn. Tomēr iecere pārcēlusies uz šo mācību gadu un labi iederas kopējā simtgades noskaņā. Neskaitot tradicionālo svētku koncertu, kas skolā notiks 16. novembrī, visa mēneša garumā klašu grupas izspēlēs spēli, veidotu pēc televīzijas raidījums «Es mīlu Latviju» parauga. Tāpat netiks aizmirsts par Latvijas Brīvības cīņām – būs īpašās «Vīrus spēles», kurās piedalīsies vecāko klašu puiši. Savukārt vakardienas skrējienā maršruts bija sastādīts tā, lai katram bērnam ar simtgades karodziņu rokās būtu iespēja pievarēt savus 70 līdz 80 metrus, virzoties no vienas robežzīmes, līdz nākamajai, bet noslēgumā finišējot savā skolā. Arī pedagogi nebūt nestāvēja malā – viņai visādi atbalstīja savējos un lūkoja, lai stafetes jeb karodziņa nodošana noritētu pēc iespējas raitāk. Skubināt gan nevienu nenācās – katrs skrēja par Latviju un Kandavu tā, ka pat…migla mazliet, bet tomēr pašķīrās!