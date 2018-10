Pūres mazpulkam – 25. dzimšanas diena

Audzējuši burkānus, sīpolus, kabačus un kartupeļus, cepuši kūkas, rakstījuši atskaites, piedalījušies nometnē – tādas ir aizvadītās sezonas aktivitātes, kuras īstenojuši 705. Pūres mazpulka dalībnieki. Viņi kopā ar savu vadītāju, skolotāju Gunitu Siljāni un draugiem no Džūkstes, Tumes, Irlavas, Lapmežciema, Kandavas un vēl citām vietām šodien, 12. oktobrī, atzīmēja savu 25. dzimšanas dienu.

Viens no darbiem, ko šajā dienā mazpulcēni darīja, lai tā paliktu atmiņā, – kopā ar draugiem no citiem mazpulkiem stādīja ābelītes. Tāpēc vēl pirms svinībām aicinājām viņus fotografēties ārā – Pūres pamatskolas dārzā, jo mazpulcēnu darbošanās lielākoties saistīta ar dažādiem lauku darbiem – dārzeņkopību un augļkopību. Savukārt kopā saliktie četri ābolīši simbolizē mazpulku emblēmu – dāboliņa lapiņu.

Skolotāja Gunita Siljāne mazpulku vada 24 gadus, tikai uz gadu atdodot vadības grožus Ditai Mukānei: “Var teikt, ka mēs esam vecākais mazpulks kādreizējā Tukuma rajonā – mēs pirmie sākām darboties, bet dokumentus pirmie nokārtoja engurnieki.” G. Siljāne stāsta, ka pats no sevis organizācijā nenotiek nekas – bērni ir jāiesaista, jāmudina darboties, nereti jāpārliecina nenolaist rokas. Mazpulcēni labprāt izstrādājot projektus, taču, lai sagaidītu darba augļus tiešā un pārnestā nozīmē, nereti ir vajadzīgs kāds atgādinājums no malas, īpaši jau, lai uzrakstītu atskaites. “Vairāk bērniem patīk kopā būšana – kopīgi pārgājieni un nometnes, jo tas ir atkal kaut kas citādāks un dod jaunas emocijas. Tomēr mazpulku darbība nav saistīta tikai ar augļu un dārzeņu audzēšanu – bērni ir pētījuši Pūres pagasta mājas, māju nosaukumus, mazpulka vēsturi – Pūrē jau izsenis bijis mazpulks, tikai palicis ļoti maz tādu cilvēku, kam par to jautāt.”