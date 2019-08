Talkošana, izstādes un svētki nedēļas nogalē

Šajā nedēļas nogalē Tukuma puse aicina svinēt dažādus svētkus – Jumīša dienu, Plieņciema svētkus un Šlokenbekas muižas svētkus, gan arī piedalīties siena talkā, jaunā izstādes atklāšanā un noklausīties koncertu Kandavas Ozolāju estrādē.

Turpinot iniciatīvu “Daru labu dabai”, Ķemeru Nacionālais parks sestdien, 17. augustā aicina dabas draugus atvēlēt laiku un darbu, iesaistoties Siena talkā Zāļu purvā un palīdzot atjaunot vērtīgas purva augu dzīvotnes. Talka norisināsies no pulksten 10.00 līdz pulksten 14.00 Zāļu purvā Kaņiera ezera apkārtnē. Talkai var pieteikties līdz 16. augustam, zvanot pa tālruni 29149365. Pulcēšanās talkai – pie Kaņiera ezera skatu torņa. Adrese: Ķaņiera ezera skatu tornis, Lapmežciema pagasts, Engures novads.

Sestdien, 17.augustā pulksten 13.00 visi mākslas cienītāji tiek aicināti uz mākslas galeriju «Durvis», kur tiks atklāta Jūrmalas mākslinieku biedrības izstāde. Šobrīd biedrībā darbojas ap 50 dažādu paaudžu mākslinieku, kuri pārstāv un pārvalda plašu stilu, žanru, materiālu un tehniku diapazonu – glezniecību, grafiku, tēlniecību, tekstilmākslu, dekoratīvi lietišķo mākslu – keramiku, stikla un ādas apstrādi, zīda apgleznošanu. Adrese: Mākslas galerija “Durvis”, Brīvības laukums 21, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 28391437, www.tukumamuzejs.lv/galerija-durvis

Tie, kam tuva daba un latviskās tradīcijas, sestdien, 17.augustā no pulksten 14.00 tiek aicināti uz Viesatu upesloku dabas taku, kur tiks atzīmēta Jumīša diena. Dabas takā būs iespēja meklēt “Lietas un vietas”, veidojot pašiem savu auglības zīmi – Jumi, bērniem būs rotaļas un izjādes ar poniju, tiks kurts ugunskurs un ēsta pirmā šī gada maize. Pulksten 18.30 uzstāsies radošā apvienība “Pali” – pašu un kaimiņu dziedoši spēlējošie kolektīvi. Līdzi jāņem ērtai sēdēšanai paredzētas lietas. Adrese: Netālu no “Kraujām”, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Tikšanās pie tiltiņa, dabas takas sākumā. Vairāk informācijas pa tālruni 28302871, 29105209.

Sestdienas vakarā – 17.augustā no pulksten 17.00 uz pasākumu ar radošu darbošanos un koncertiem “Reiz vakarā muižas pagalmā” aicina Šlokenbekas muiža. Programmā no pulksten 17.00 līdz 22.00 ar radoši košu darbnīcu viesosies Elita Patmalniece, 17.30 bērnus piedzīvojumu stāstā vedīs improvizācijas leļļu teātra studija “Ilze”, 19.00 muižas pagalmu ieskandinās instrumentālais trio “Noskaņa”, 20.00 vakara koncerts ar grupu “Dagamba” un no pulksten 22.00 līdz 2.00 naktī vasaras balle ar grupu “Karakums”, kurā muzicēs Normunds Jakušonoks un Kaspars Tīmanis. Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas 28301020, www.facebook.com/SlokenbekasMuiza/

Savukārt Kandavas Ozolāju estrādē sestdien, 17.augustā pulksten 18.00 muzikāla teātra cienītājus priecēs izrāde “Čikāgas piecīši – leģendu atgriešanās”. Izrāde ir veidota kā muzikāla vīzija, kurā populāri aktieri un dziedātāji ar sirsnību un lielu pietāti rāda to kādi bija un kādi varēja būt “Čikāgas piecīši”, kad viņi uzsāka savu muzikālo darbību. Izrādes pamatā ir Alberta Legzdiņa atmiņu stāstījumi no grāmatas “Čikāgas piecīšu piedzīvojumi” un “Čikāgas piecīšu populārākās dziesmas”. Režisors – Valdis Lūriņš. Lomās – Mārtiņš Egliens, Mārtiņš Brūveris, Ieva Sutugova, Inita Sondore vai Ginta Krievkalna, Rolands Beķeris, Marģers Eglinskis. Adrese: Ozolāju brīvdabas estrāde, Kandava, Kandavas novads. Vairāk informācijas pa tālruni 63182040, www.kandava.lv

Savukārt muzikāli romantisks pasākums sestdienas, 17.augusta vakarā no pulksten 20.00 norisināsies Plieņciemā. Ar saksofonista Denisa Paškeviča un džeza pianista Madara Kalniņa koncertu ciema parciņā tiks svinēti Plieņciema svētki. No pulksten 22.00 zaļumballe, kuru spēlēs muzikants Zigurds Jansons. Uz koncertu lūgums ņemt līdzi savus sēžamos – pledus, krēslus, pufus. Adrese: Plieņciems, Engures pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas www.enguresnovads.lv