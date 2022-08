Kā izvēlēties gaming monitoru?

Katram no mums ir dažādi hobiji un aizraušanās, citiem tie ir vairāki, līdz ar to padarot dzīvi krāsaināku un interesantāku. Nevar noliegt, ka daudzi brīvo laiku izvēlas pavadīt spēlējot dažādas datorspēles. Viens no nosacījumiem, lai spēļu spēlēšana sniegtu patiešām baudījumu un tā būtu kvalitatīva, ir jāizvēlas piemērota tehnika. Domājot par datorspēlēm, primāri ir iegādāties labu monitoru. Kā izvēlēties monitoru, lai spēlēšana sagādātu prieku un azartu? Par to īsumā varat izlasīt šajā rakstā.

Gaming jeb spēļu monitors ir maksimāli pielāgots datorspēļu vajadzībām, līdz ar to salīdzinot gaming jeb spēļu monitoru un klasisko monitoru, tiem būs dažas atšķirīgas funkcijas. Protams, uzsākot spēlēt spēles Jums var nebūt pieredzes vai zināšanu, kā izvēlēties piemērotu monitoru. Tad būtu ieteicams iepirkties pircēju novērtētā e- veikalā, kas piedāvā ne tikai preces, bet arī sniedz informāciju par precēm. Vai klātienes veikalā, kurā ir zinoši pārdevēji.

Spēļu monitoru iegāde patiesībā ir daudz sarežģītāks solis, nekā izvēlēties un iegādāties klasisko monitoru, jo Jums ir jāzina dažādi kritēriji, lai varētu spēlēt Jūsu iecienītās spēles un piedzīvot vislabāko spēļu pieredzi. Spēlējot datorspēles svarīga var būt katras sekundes simtdaļa.

Atsvaidzes intensitāte

Varam droši teikt, ka vispopulārākā un pieprasītākā izvēle, kam priekšroku dod spēļu spēlētāji ir tādu ražotāju, kā Dell, Samsung, LG un AOC monitori. Viss ir ļoti atkarīgs no spēlētājam pieejamā budžeta, grafiskās kartes un individuālajām prasībām, ja tādas spēlējot jau ir izveidojušās.

Monitora atsvaidzināšanas ātrums ir kritērijs, kuram būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, iegādājoties gaming monitoru. Vienkāršiem vārdiem sakot, atsvaidzes intensitāte izseko cik reizes sekundē monitors “uzzīmē” jaunu attēlu. Atsvaidzes intensitāte tiek mērīta Hz. Augstas pakāpēs atsvaidzes intensitāte ir nepieciešama tad, ja monitors galvenokārt tiks lietots spēļu vajadzībām. Arī visai spēļu sistēmai ir jābūt salīdzinoši jaudīgai, lai varētu izvēlēties un kvalitatīvi lietot monitoru ar augstu atsvaidzes intensitāti.

Reakcijas laiks

Monitora reakcijas laiks norāda, kāds laika posms ir nepieciešams, lai displejs mainītos no vienas krāsu gammas vai toņa uz otru. Šī vienība tiek mērīta milisekundēs. Spēlējot spēles katrai milisekundei ir nozīme, līdz ar to Jūs jau noprotat, ka šis rādītājs ir ne mazāks svarīgs, kā atsvaidzes intensitāte. Mazāks reakcijas laiks uzlabo arī kustības izplūšanu, tas nodrošina to, ka attēla dubultošanās ir ļoti zema.

4 ms reakcijas laiks būs piemērots spēlētājiem, kuri spēlēšanu uztver ļoti nopietni, ne tikai kā vieglu un bezrūpīgu brīvā laika pavadīšanas veidu.

Ja iepriekšminētie kritēriji un rādītāji būtu pirms spēļu monitora iegādes jāņem vērā un nedaudz jāpaanalizē, tad Jūsu brīva izvēle ir displeja piedāvājumā esošie LCD vai LED monitori. Lai arī kādas spēles Jūs būtu iecienījuši spēlēt, nav lielas nozīmes Jūs iegādāsieties LCD vai LED monitoru. Tas visdrīzāk būs tikai un vienīgi gaumes jautājums.

