Mazu brīdi pirms

Vēl dažas dienas, pāris soļu, un viens grūta darba cēliens, vismaz mums – žurnālistiem, būs galā.

Pārlapojot atmiņā un arī avīžu lappusēs, dokumentu kaudzēs un dažādu institūciju sarakstē fiksētos aizvadītā gada notikumus, jāsecina, ka gads tiešām ir bijis izaicinājumu pārpilns. Un ne jau nu tikai kovidinfekcijas dēļ. Mēs – liela daļa Tukuma novada iedzīvotāju – bijām spiesti uz savas ādas izbaudīt, ko nozīmē trampisms vietējā mērcē. Īpaši nožēlojami, ka meli jeb alternatīvie fakti jeb apmelojumi un zākāšanās parādījās ne tikai pārdesmit troļļu ģenerētajā Feisbuka saturā, kur īpaši aktīvi darbojas kāds Guntis Ābols (un vēl vismaz septiņas viņa izdomātās versijas) jeb vairākkārt caurkritušais biznesmenis un politiķis Ruslans Straķis. Tā tas diemžēl turpinājās arī mūsu – nodokļu maksātāju – algotā domes galvenā sabiedrisko attiecību speciālista Jāņa Tomela pasūtītajā un arī apmaksātajā pašlabuma biedrības «Tukuma Balss» jeb, pareizāk lasīt, dažu ”politiķu” pašreklāmas izdevumā, kā arī pašvaldības oficiālajos informācijas kanālos. Iespējams, daudz kas būtu palicis pagaidām nenoskaidrots, ja vien vadoši valdošie nebūtu saplēsušies… par amatiem, protams… Bet plašāks izklāsts par šo lai nu paliek citai reizei – tad, kad varēsim pilnībā publicēt pabeigtu tiesas un kriminālprocesu materiālus… Šobrīd… lai nu viss notikušais un pamatīgi sagandētā novada pašvaldības reputācija daudzās un dažādās jomās, jo īpaši uzņēmēju un investoru acīs paliek uz pašu, tiešam ceru, uz teju jau bijušo patvaldnieku sirdsapziņas. Jo, atšķirībā no kādas politiķes teiktā, tiešām domāju (un ir gana liela pieredze, lai izvērtētu), ka tik slikta, kā aizvadītajā gadā, novada pārvaldība sen nav bijusi… Vismaz pēc padomju laikiem nē. Jā, protams, bijuši ķīviņi, prihvatizācijas un jaunie mērnieku laiki, bet tas ir bijis pa solītim, pa mazam kāpienam, tomēr ārā un uz augšu – prom no varas iedomības un visatļautības, prom no kundziskuma, no klajas, bet ar liekulības lentīti apsietas nelietības… Lai ar ko nenācās “uzrakt”, pretī bija cilvēki, ar kuriem varēja sarunāties, jā, arī strīdēties un arī nebūt vienisprātis… Ar šiem? Pat, pieķerti melos, acis nepamirkšķinot turpina melot vēl briesmīgāk. Kā, piemēram, pēdējā gadījumā ar aizliegumu domes darbiniekiem piedalīties vēlēšanu aktivitātēs. Kā liecina redakcijas arhīvā esošais audio ieraksts, tas bijis tieši domes priekšsēdētāja un izpilddirektores lēmums, bet dienu vēlāk no TV ekrāniem mums tiek pavēstīts, ka vainīgs ”pārmijnieks” jeb domes tehniskais darbinieks, kas ne tā ir sapratis un ne to – pierakstījis… Kad paklausās TV debates, vispār ausis vīst!…

Par spīti visam, mēs tāpat kā daudzi citi novada iedzīvotāji esam iemanījušies itin labi iztikt arī bez valdoši vadošo norādījumiem un sīko interneta neliešu izdarības daudz neņemt galvā. Un tomēr ceram, ka esam vai, pareizāk, būsim izdarījuši visu, ko varam, un vēl vairāk nekā varam, lai mēs visi sestdien (vai, iespējams, jau arī kādu dienu agrāk) varētu doties pie vēlēšanu urnām gana zinoši un pārliecināti. Pārliecināti, ka tiešām izvēlamies sev un saviem bērniem to labāko iespēju dzīvot laikmetīgā, tas ir, saprātīgi un efektīvi pārvaldītā pašvaldībā. Ar cerību, ka mūs pārstāvēs sevi un arī citus cienoši, krietni ļaudis. To arī sev un mums visiem no sirds novēlam!