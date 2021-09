Izrādās, taisnība – ne ragus, ne nagus, ne āža kāju maisā nenoslēpsi…

Nav pagājušas ne 100 jaunās domes dienas, bet no mantojumā saņemtā darbu maisa teju vai ik pārdienas izšaujas… te ragi, te nagi, te – plušķaina aste…

Par ilgākā periodā saceptajiem «Piejūras» zaudējumu miljoniem laikā, kad turpinās kriminālie un tiesas procesi, šoreiz pat varam nerunāt….

Lai arī laikrakstā jau par to gari un plaši bijām rakstījuši īsu brīdi pirms vēlēšanām, izrādās, kā viens no pirmajiem pārsteigumiem jaunajai domes vadībai nāca vien tiesas ceļā risināmais konflikts ar ilggadējo pašmāju uzņēmumu – ceļu būvētāju SIA «Strabag». Iepriekšējā domes vadība gan darbus tam bija pasūtījusi, ar paveikto bija izlielījusies pa labi, pa kreisi un arī citviet, taču maksāt par darbu pat negrasījās… Neviens no tieši iesaistītajiem vadoņiem – priekšsēdis, vietnieks un izpilddirektore – atbildību par bezatbildību (re, gandrīz vai kalmbūrs!) un neizdarībām, tai skaitā par neveiktajiem iepirkumiem uzņemties pat negrasījās. Nu šie teju 300 000 eiro jau nav tikai mantisks parāds, šis kauna traips domes reputācijā pavisam noteikti ir izskanējis gana tālu, lai sadarbības iespējas ar uzņēmējiem Tukuma pašvaldībai būtu apgrūtinošas ilglaicīgi.

Nākamais trieciens – iekavētie darbi un kopējā situācija 2. vidusskolas būvlaukumā. Apskatot objektu uz vietas, bija skaidrs, ka solītā iespēja jau vasarā iekārtot skolas kabinetus un, sākot ar 2. novembri, kolektīvam atgriezties no šī brīža ”trimdas” jeb septiņām pagaidu mājvietām ir visai neticama. Vēl vairāk, lai arī vairākkārt prasīti līdzekļi papildu darbiem, vienlaikus būvnieks izmantojis nevis sākotnējā projektā apstiprinātus, bet gan citus un, kas raksturīgi, lētākus materiālus…

Tad Kurzemes ielas III kārta. Arī jau brīdi pirms vēlēšanām uzzinājām, ka – atkal jau domes vadības neizdarību jeb totāli nočammātā (A. Zvaigzneskalns, I. Valtere, N. Rečs) konkursa dēļ – pēc četru mēnešu vilcināšanās beidzot nosauktais uzvarētājs, pat īsti nesagaidot konkurentu iesniegtās pārsūdzības rezultātus, no iespējas strādāt atteicās. Un uzņēmēju var saprast, jo pa to laiku būvniecības izmaksas dažādos sektoros bija pieaugušas par 15-30%!… Kad nu jaunajai domes vadībai smagu sarunu rezultātā izdevās pierunāt trešo konkursa dalībnieku tomēr uzņemties ielas pārbūvi, turklāt par konkursa laikā pieteikto summu, nu izrādījies, ka domei nav naudas un nav arī iespēju aizņemties! Tas tāpēc, ka, ”pārkāpjot finansēšanas kārtību un savas pilnvaras” jeb likumā noteikto kārtību, iepriekšējā domes vadība – priekšsēdētājs un izpilddirektore – realizējuši līzinga darījumu – neatļautā veidā par 600 000 eiro iegādājušies autobusus. Un šī pārkāpuma dēļ Tukuma dome vairs nevar paņemt nevienu aizdevumu! Savukārt, ja Kurzemes ielas pārbūve nesāksies 1. oktobrī, zaudēsim 1,2 miljonu ES fondu naudas, kas šiem darbiem jau pasolīta…

Lai arī līdz šim – atšķirībā no iepriekš piedzīvotās bazūnēšanas par ”vecās varas nedarbiem” – šobrīd skaļi pārmetumi priekšgājējiem domē izteikti nebija, tomēr fakts paliek fakts, ka to sekas ar spaini neizsmelsim. Nu jā, nule kā notikušajā ārkārtas domes sēdē pieprasīts saukt pie atbildības vismaz tos bijušos darboņus, kas joprojām tā vai citādi ir pie varas vai strādā domes atbildīgā amatā. Bet ir taču skaidrs, ka par konkrētu amatpersonu pieļautajām neizdarībām un, iespējams, arī nelikumībām rezultātā ir un būs jāmaksā mums visiem – visiem šī novada nodokļu maksātājiem un viņu ģimenēm. Un ai, kā negribas to darīt šo citu gānītāju un ”vecās mafijas meklētāju” vietā!…

Taču nobeiguma vietā un patiesības labad gan jāsaka: ja pavēro, kā šī brīža domē tiek kārtotas, piemēram, kopējā novada kultūras jomas ”sakārtošanas” jeb, drīzāk, amatu piešķiršanas un varas trepīšu lietas, izskatās, ka arī jaunajā darbu ”maisiņā” kaut kas nu ļoti spraucas uz āru. Un ziniet, Tas nu ļoti atgādina reiz jau redzēta āža kāju…