Izmantojam iespējas savas veselības un mundruma uzlabošanai

Ne reizi vien dažādi ārsti mums ir norādījuši, ka par savu veselību zināmā mērā esam atbildīgi mēs paši, ka veselīgā dzīvesveida uzturēšanas labad nepieciešams atteikties no kaitīgiem ieradumiem, nepieciešamas kustības, sporta nodarbības. Ne vienmēr to varam un spējam izpildīt gan aizņemtības, gan arī, jāatzīstas, pašu neuzņēmīgas dēļ. Un arī tāpēc, ka nereti nespējam un arī negribam izvērtēt un noteikt prioritātes…

Pirmdienās, kad man jābrauc uz Ķesterciemu, uz peldbaseinu, no rīta zvana modinātājs. Tā vien gribas vēl mirklīti pagulēt…. Nu kas galu galā mani trenc!? – kāda iekšējā balss mēģina atturēt no brauciena. Bet, kad esmu savu slinkumu pārvarējusi, savus 1000 m nopeldējusi, pietiek možuma un laba garastāvokļa visai dienai, dažkārt – pat visai nedēļai. Aizvien esmu pratusi novērtēt šo ļoti labo iespēju, kas mums tiek dota kopš atpūtas kompleksa «Albatross» peldbaseins atvērts arī ziemas mēnešos. Un, kā izrādās, mūsu četru cilvēku kompānija, kas ik nedēļas apmeklē peldbaseinu, nav vienīgā. Kāda Tukuma senioru grupa esot noorganizējusi pat savai grupai aerobikas treneri. Un tomēr kopumā ņemot, šo iespēju mūsu novada cilvēki vēl joprojām izmanto visai maz, un peldbaseina uzturētāji saka, ka ik rudeni tiek daudz domāts un diskutēts par to, vai baseinu ziemas sezonai vispār atvērt… Tas gan rada izbrīnu, jo, kā zināms, tad skolās peldētapmācība ir obligāta. Vai tad skolas šo iespēju neizmanto? Administratore zināja teikt, ka vienīgā skola, kas organizē skolēnu braucienu uz baseinu, esot Engures vidusskola. Bet kur tad citas novada skolas? Arī Tukuma skolām līdz Ķesterciemam tāls ceļš nebūtu jāmēro. Ir arī darba vietas, kuru darbiniekiem peldēšanas nodarbības būtu īpaši nepieciešamas darba spēju un veselības uzlabošanai. Šī taču ir ļoti laba iespēja parūpēties par strādājošo veselību! Bet vēl vairāk mani samulsināja Valsts Kontroles atzinums, ka, piemēram, Kuldīgā uzceltais sporta skolas komplekss un baseins esot pašvaldības nelietderīga līdzekļu izšķērdēšana. 3,2 miljoni ne tikai baseinam, bet arī sporta skolas kompleksam, turklāt to visu iebūvēt vecpilsētā tā, lai saglabātu vecpilsētas ainavu (Par šo prasmi aizvien esmu kuldīdzniekus augstu novērtējusi.) – vai tas tiešām ir dārgi, ja zinām, cik, piemēram, maksā svētku salūts, pilsētas svētku ballītes, vai, piemēram, Rīgas dekorēšana svētkos? Tuvākā apkārtnē Kurzemē peldbaseina nav, bet skolēniem peldētapmācība ir obligāta, tādējādi peldbaseins jau nav nekāda ekstra, bet gan nepieciešamība. Ikviens ārsts droši vien skaidrotu, cik liela nozīme peldēšanai ir kā treniņam sirds asinsvadu sistēmai, kā tā uzlabo asinsriti, sirdsdarbību, elpošanu, kaulu audu stingrību, nostiprina stāju. Bērni, pateicoties peldēšanai, kļūst spēcīgāki un izturīgāki. Peldēšanas labās ietekmes uzskaitījumu vēl varētu turpināt… Un tāpēc Kuldīgā baseina apmeklējumam ir ļoti, ļoti demokrātiskas cenas, to var atļauties apmeklēt gan pensionāri, gan skolēni, gan studenti. Par to parūpējusies pašvaldība ar domu, ka mazāk vajadzēs tērēt medicīnas pakalpojumiem, sabiedrība būs veselīgāka.

Bet, atgriežoties pie veselīgā dzīvesveida pašu mājās, gribu visus aicināt pārvarēt savu slinkumu, kūtrumu un doties peldēt, nūjot, vingrot, dejot, skriet vai vienkārši garākās pastaigās – kas nu kuram pa spēkam.