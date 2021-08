Ir jāuzticas ārstiem un jāvakcinējas!

Karā kā jau karā – visi līdzekļi labi. Tā šobrīd, vismaz spriežot pēc sadursmēm virtuālajā telpā, var teikt par vakcinēšanās pretinieku aizvien pieaugošo aktivitāti. Jāpiebilst arī, ka šim cīniņam ir gan partizānu, gan hibrīdkara pazīmes. Pēdējo raksturo plašas puspatiesību, izdomājamu un arī klaju melu akcijas. Gluži kā bubuļi bērnu guļamistabās daži mīti apaug ar arvien jauniem pastāstiņiem no sērijas ”uzreiz pēc vakcinēšanās nomira mana tuva drauga tuvs draugs” vai arī ”vienai manai radiniecei pazīstama ārste teica, ka vakcinēšanās ir nāvējoši kaitīga”. Kā jau žurnālistiem pienākas, ko tādu dzirdot, lasot vai uzzinot, uzreiz esam mēģinājuši tikt pie pirmavota, pie ziņas un faktiem, sak, kā sauc draugu, kā – mirušo, kur, kas un kā noticis? Kurš ārsts aicinājis nevakcinēties un arī skaidrojis, kāpēc to nedarīt? Lieciet galdā informāciju, viedokļu daudzveidības vārdā publicēsim sarunu ar šo ārstu mūsu pielikumā «Mūsu Veselība»! Klusums…

Arī izdzirdot stāstus par to, kā vakcinējoties tiek sagrauts organisms, atņemta spēja radīt bērnus, iegūtas dažādas kroplības un visbeidzot ”izkausētas smadzenes”, steidzām uzzināt ko vairāk. Bet noskaidrojām vien to, ka ”visu patiesību” internetā ir izstāstījusi kāda slavena virusoloģe. Jā, viņa neesot šeit plaši pazīstama, bet esot no Ukrainas. Sazinoties ar kolēģiem Ukrainā, noskaidrot viedās speciālistes izcelsmi gan neizdevās, tur neviens tādu nezināja… Nu ja, ar pašu Latvijas interneta vides slavenību sazināties arī neizdevās, tāpēc teikt, ka tādas sievietes vai pat virusoloģes nav – nevaram…

Vēl trakāk klājas tad, kad kāda tiešām dīvaina ieraksta dēļ roka notrīs un ierakstās kāds komentārs. Piemēram, tad, kad zināma vietējā politiķe lielās, ka ir lepna uzspļaut uz visiem ierobežojumiem un vakcinēšanos no augsta koka. Ak, kungs, ko tik neuzzini par sevi un pasaules kārtību! Visas, absolūti visas šī brīža cilvēces zināšanas par pasaules uzbūvi tiek aizslaucītas mēslainē! Kāda zinātne, kādi ārsti, epidemiologi un citi eksperti!? Dažam pilnīgi pietiek ar to, ka viņi netic, un viss! Netic, ka tādi vīrusi vispār ir, netic, ka kāds no saslimšanas ir nomiris, netic, ka vakcīnas reāli ir atklātas… Protams, netic valdībai, Saeimai un Prezidentam, arī Policijai un mediķiem ne… Jāatzīstas, vienā no diskusijām mēģinājumi ticības lietas sabalansēt ar reāli tveramiem un, kā līdz šim šķita, vispārzināmiem faktiem, beidzās ar pilnīgu izgāšanos, jo antivaksere paziņoja, ka arī tas, ka Zeme ir apaļa, ir… starptautisku sazvērnieku izdomājums! Un vēlāk uzzināju, ka pastāv pat vesela šādi domājošo kustība… Lieki piebilst, ka neviens (un arī es taču ne!) no sarunu biedriem pat tuvu nebija stāvējis kaut kādām fizikas, astronomijas, bioloģijas vai citām dabaszinību studijām, kas pārsniegtu pavisam viduvēju vidusskolas līmeni. Bet, neskatoties uz to, šīs interneta kaujas nu turpinās arī reālajā laikā un telpā – skrejlapas Alūksnē, akcijas Kuldīgā un Ventspilī, nu arī Tukumā gaidāms pikets. Ir arī sava gobzemiešu anti-tanti grupa…

Ko ar šo visu gribēju teikt? To, ka mēs tiešām esam ļoti dažādi, bet, lai kāda būtu mūsu pārliecība un reliģiskā piederība, pandēmija ir reāla parādība reālā pasaulē. To nevar ierobežot katrs indivīds, ģimene, tauta, nācija un pat valsts vai kontinents atsevišķi, tā – tāpat kā daudzas citas pasaulīgas problēmas – ir kopīgi risināms jautājums. Pagaidām, es ceru, ka tikai pagaidām, cilvēce nav izgudrojusi nekādu efektīvāku metodi cīņā ar vīrusiem kā tikai trenētu sagatavošanos. Patīk tas mums vai nepatīk, bet vienīgā šobrīd zināmām ”treniņu metode” šajā ziņā IR VAKCINĒŠANĀS. Gribam dzīvot sabiedrībā, gribam, lai dzīve iespējami ātri atgriežas daudz maz ierastajās sliedēs (pat ja ātri tas nebūs tik un tā!) – lai bērni apgūst zināšanas skolas solos, lai atkal brīvi sanākam kopā, ”sadziedam, sasadancojam”, – ir jāvakcinējas! Un jāuzticas ārstiem, speciālistiem, kas – grozies, kā gribi – taču ir par mums – tiem, kas medicīnai i blakus nav stāvējuši, stipri vien zinošāki. Arī Saeimai, kas lems par vakcinēšanos, un valdībai ir jāuzticas ārstiem. Jāuzticas arī tad, kad ārsts saka, ka kāds no viņa pacientiem kādā brīdī tomēr vakcinēties nedrīkst… Jāuzticas. Jo citu, mums visiem drošāku variantu nav!