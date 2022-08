Zemgalē nedēļas nogalē nozog sešus velosipēdus; Valsts policija aicina rūpēties par sava velosipēda drošību

Naktī uz piektdienu Jelgavā no daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas septītā stāva tika nozagts nepieslēgts melns velosipēds „Aist Quest”. Arī nepatīkamu pārsteigumu piektdien piedzīvoja kāds 14 gadīgs pusaudzis Tukumā, kur no daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas, kuras ieejas durvis ir ar koda atslēgu, tika nozagts melns „Haro BMX” velosipēds.

Savukārt naktī no sestdienas uz svētdienu Aizkrauklē kādai sievietei tika nozagts balts velosipēds „German” 400 eiro vērtībā. Un vēl viena velosipēda zādzība tika reģistrēta Jelgavā svētdien, 21. augustā.

Jāpiebilst, ka divus pazudušos velosipēdus izdevās veiksmīgi atrast tajā pašā dienā, kad tie tika nozagti. Piektdien tika atrasts nozagts velosipēds Tukumā un svētdien Jelgavas novada Zaļenieku pagastā, taču Valsts policija uzsver, ka gadījumi, kad nozagtos braucamrīkus izdodas atgūt, nedrīkstētu kalpot par iemeslu pārdrošībai.

Velosipēdi visbiežāk tiek zagti no iekštelpām – kāpņu telpām, garāžām, šķūņiem un balkoniem, kur tie bieži vien nav pieslēgti vai ir pieslēgti, izmantojot nekvalitatīvus drošības saslēgus. Šādos gadījumos zaglim pietiek ar dažām sekundēm, lai pārkniebtu drošības trosi un dotos prom ar iekāroto mantu, turklāt nemaz neradot apkārtējiem ne mazākās aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, tāpēc Valsts policija aicina neatstāt nesaslēgtus velosipēdus pie tirdzniecības objektiem, izglītības iestādēm, kāpņu telpās (arī tad, ja daudzdzīvokļu namos ir durvju kods), uz balkoniem, neaizslēgtās vai ar nedrošu slēdzeni aizslēgtās garāžās, šķūnīšos, pagrabos vai citās telpās.

Tāpat likumsargi atkārtoti uzsver, ka ir būtiski parūpēties par kvalitatīva velosipēda saslēga iegādāšanos. Par visdrošāko tiek uzskatīts U-veida saslēdzējs, kas jāpieslēdz pēc iespējas zemāk pie rāmja un ar atslēgas caurumu uz zemi, lai zaglis to nemēģinātu atmūķēt.

Novietojot velosipēdu, vienmēr vajadzētu rūpīgi pārliecināties, ka velosipēda pieslēgšana izvēlētajā vietā ir droša, piemēram, velo novietni nav iespējams salauzt, deformēt vai pārvietot un ir iespējams pieslēgt gan riteni, gan rāmi.

Valsts policija mudina divriteņu īpašniekus tos nofotografēt, pierakstīt braucamrīku datus un rāmja numurus un tos reģistrēt CSDD velosipēdu reģistrā, tādējādi nepieciešamības gadījumā būs vieglāk velosipēdus raksturot, meklēt un atrast.

Lai atvieglotu pazuduša divriteņa meklēšanu, iesakām to padarīt unikālu, proti, izmantot dažādus krāsainus elementus un atpazīšanas zīmes. Vienlaikus jāparūpējas arī par to, lai nepievilinātu zagļus – ir jāizņem savas personīgās mantas no velogroziņiem vai velosomām un jānoņem visi velosipēda aksesuāri, kas tiek uzskatīti par vērtīgiem.

Atcerieties, ka divriteņa nozagšanas gadījumā, nekavējoties par notikušo ir jāinformē policija, iesniedzot nozagtā velosipēda attēlu!