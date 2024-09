Sporta notikumi šajā nedēļā

Skriešanas seriāla fināla posms

septembrī 18.30 Smārdē notis skriešanas seriāla «Brīvsolis» 13. jeb fināla posms.

Novada sacensības vieglatlētikā

septembrī 10.00 Tukuma sporta skolas stadionā (Kuldīgas iela-74) notiks novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens sacensības vieglatlētikā. Sacensības ir atklātas ikvienam U-10, U-12 un no U-16 vecuma grupas (un uz augšu) sportistam. Sīkāka informācija 29792404: (J. Kožeurovs) vai atletics.lv.

Pļavu spēles Lielajā ciemā

septembrī no 10.00 Lielajā ciemā, Smārdes pagasta « Liepiņās», notiks Pļavu spēles vieglatlētikā un nūjošanā.

Programmā: nūjošana, skriešana 10 km distancē un 5 km distancē, bērnu (vecumā no 4 līdz 14. gadiem) 30 m sprints, tāllēkšana no vietas, augstlēkšana no vietas, mešanas disciplīnas un 500 līdz 1 000 m skrējiens. Pieaugušo (15 līdz 100 gadi) 60 m sprints, T/L no vietas, A/L no vietas, lodes grūšana un 1000m skrējiens. Un būs ne tikai sportošana bet arī atrakcijas bērniem, koncerts un pirts nobeigumā. Pieteikšanās: lielaisciems@inbox.lv vai pa tālr. 29554850 (Modra). Dalības maksa – ziedojums.

Tukuma orientēšanās kausa izcīņa

septembrī 11.00 jau 41. reizi notiks Tukuma kausa izcīņa orientēšanās sportā – vienīgās izvēles distances sacensības Latvijā. Sacensību centrs – Tumes pagasta Dzelvju rajonā (Vecmoku apkaimē). Iziešana uz startu 12.00.

Vairāk info: https://coksilva.lv/sacensibas/tukuma-kauss/

Futbols

Nākotnes līgas spēle

septembrī 16.00 1. līgas spēlē uz Pauzeru pļavu mākslīgā seguma laukuma tiksies FK «Tukums 2000-2/TSS» un «Rīga FC-2».

Virslīgas spēle

septembrī 16.00 notiks Virslīgas spēle, cīņā uz laukuma dosies FK «Tukums 2000/Telms» un «Grobiņas SC/LFS».

Florbols

līgas spēle Slampē 27. septembrī 20.30 Zemgales vidusskolas sporta hallē notiks 1. līgas spēle, kurā spēkiem mērosies FK «Saulkalne» un SK «Slampe/Zevid/Irlava».

Virslīgas spēle Irlavā

septembrī 18.00 Irlavas sporta hallē (Sporta iela1) notiks Florbola virslīgas spēle. Spēlēs «IRLAVA/SK Slampe/Zevid» un «Lekrings» komanda.

Hokejs

U-13 spēle

septembrī 14.15 Tukuma ledus hallē notiks LČ U-13 spēle, kurā uz ledus tiksies HK «Tukums» un HS «Rīga».

Uz ledus sieviešu komandas

septembrī 16.00 notiks Baltijas čempionāts sievietēm, kurā spēkiem mērosies dāmas no SHK «Tukums» un Lietuvas izlase.

EHL spēles

septembrī 18.00 EHL E5 spēle – «Tukuma Brāļi 2» pret «BMK», bet 19.15 – EHL E4 «Rotas/Meliorceltnieks» komanda pret «ATA».

U-11 sabraukums

septembrī 11.00 Latvijas čempionāta U-11 sabraukums.

Cīņā iet veterāni

septembrī 15.30 notiks Latvijas čempionāts veterāniem – «Talsi» pret «Zemgaļiem».

Baltijas čempionāts sievietēm turpinās