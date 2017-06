Pašvaldību vēlēšanas ir sākušās!

Sākot no 31. maija vēlēšanu iecirkņos uzsākta iepriekšējā balsošana. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nobalsot 3. jūnijā, savos vēlēšanu iecirkņos to var izdarīt arī 1. jūnijā no 9.00 līdz 12.00 un 2. jūnijā no 10.00 līdz 16.00.

Tāpat līdz pat 3. jūnijam iespējams pieteikt balsošanu dzīvesvietā – šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā. Un vēl – piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama derīga pase vai personas apliecība. Vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, iecirkņi būs atvērti no 7.00 līdz 22.00.