Pārdomas Jaungada naktī

Tā. Cepeši, piparkūkas, rasoli apēsti, šampanieša pudeles iztukšotas, trauki nomazgāti. Laimes arī visiem novēlētas, nākotne kafijas biezumos vai kārtīs izzīlēta un horoskopi izlasīti. Ar krāšņām ugunspuķēm vējainajās pusnakts debesīs sācies jauns gads. Ar jaunām cerībām un jauniem plāniem. Ar apņemšanos no rītiem vingrot un vakaros pēc sešiem neēst. Nu labi, tik daudz neēst. Ai, nebūs Jaungada eglītei vēl skujas nobirušas, kā labā doma izplēnējusi! Izrādās, tikai 8% cilvēku spēj savus Jaungada nodomus īstenot. Tieši tādiem, kas zina, ko grib, un nebaidās grūtību, lai to panāktu, šis gads solās būt veiksmīgs. Tāpat vien no gaisa nekas nekritīs. Ja nu vienīgi solītais sniegs. Savs veiksmes stāsts jāapdomā jau tagad un gada viducī jāķeras pie darba. Lieti noderēs prasme sarunāt, sarunāties un vienoties – vispirms ar sevi, pēc tam ar citiem, turklāt ievērojot neprognozējamus spēles noteikumus.

Kā no zvaigžņu kartes nolasīta ir arī mūsu Valsts prezidenta vecgada vakara uzruna, vēlot, lai gudrās domas, drosmīgās idejas un lielie plāni pārtop īstenībā. Viņš ir apņēmības pilns iesaistīties, “lai valsts veidotu tādus priekšnoteikumus, kas dotu iespēju izpausties mūsu talantiem, un mūsu uzņēmība nestu augļus.” (Nav gan ziņu, vai Vējoņa kungs minēts tajos 8%, kuriem izdodas apņemšanos realizēt.)

Arī ne tik drosmīgajiem un pašpārliecinātajiem, ne tik uzņēmīgajiem un mērķtiecīgajiem dzīve šogad ies uz augšu. Palielināsies piena produktu, degvielas, apkures un vēl citas cenas. Ilgāku laiku stagnējošā, piezemētā inflācija beidzot sāks slieties stāvus. Protams, turpinās augt mājsaimniecību ienākumi un strādājošo algas! Kopumā tas veicinās straujāku ekonomikas izaugsmi. Banku ekonomisti novērojuši, ka jau aizvadītā gada nogalē mazumtirdzniecības apgrozījumā piedzīvots kāpums. Cilvēki, apkures sezonai sākoties, sajutuši zemo naftas cenu ietekmi uz siltumenerģijas tarifiem un steiguši uz veikaliem ietaupījumus izlietot citiem tēriņiem. Bet ja nu tomēr kādam dzīvē gadās grūtāks brīdis, jāatceras, ka “mūsu galvenais balsts ir tuvākie. Viņos rodam iedvesmu un spēku,” – tas atkal no R. Vējoņa uzrunas īsi pirms jaunā gada atnākšanas.

Jūs pareizi izlasījāt starp rindiņām rakstīto – viegli nebūs. Tāpēc – lai ikkatram šis gads tiešām veiksmīgs un laimīgs!