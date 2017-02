Par vienādām iespējām

Ir sācies lielās solīšanas, lielīšanās, arī noliegšanas un ”skeletu meklēšanas laiks”. Tieši 4. februārī dots starts 3. jūnija pašvaldību priekšvēlēšanu aģitācijai. Tātad nu piedzīvosim 115 ticamas, uzticamas un pavisam neticamas informācijas plūdu dienas. Un diemžēl vairums pilsoņu – gan uz deputāta godu un iespējamo amatu cerošie, gan vēlētāji-parastie – šai dažādo interešu cīņas laukā nonākuši pavisam nevienlīdzīgā situācijā.

Pirmkārt, jau tāpēc, ka mums katram ir pilnīgi atšķirīga priekšdarbu un priekšzināšanu bagāža. Pie varas jau esošie (dažos mūsu novados novada vadoņi savos amatos vai blakus tiem ir jau vairāk nekā 20 gadu) dodas uz vēlēšanām ar pamatīgu, daudzos gados krātu un ar ievērojamiem administratīvajiem resursiem stiprinātu bagāžu. Viņi, atšķirībā no jaunajiem pretendentiem, lielākoties zina, kā lietas notiek un arī pazīst īstos un vajadzīgos cilvēkus ”lielajās” partijās. Jau domēs strādājošo deputātu braucieni pie vēlētājiem ”uz vietām” un ”priekšnesumi” visdažādākajos pasākumos ir ne vien pašvaldības apmaksāti, bet arī tās ”oficiālo informatīvo orgānu” – drukāto izdevumu, portālu un to veidotāju apdziedāti un ar attēliem nostiprināti. Šai ziņā – šaubu nav, tāpat kā spriežot pēc skaļākās balss vistu kūtī, visas olas tajā izdējis gailis, visi ikvienas pašvaldības sasniegumi ir vienīgi un tikai vadības jeb, kā dažā novadā, ”vienmēr iebilstošo” deputātu nopelns.

Bet jaunajiem, kas tiešām ir krietni cilvēki un no sirds vēlas iesaistīties, lai dzīve pašu pagastā, pilsētā, novadā kļūtu aizvien labāka un, viņaprāt, taisnīgāka, ir jārēķinās ar visai ievērojamiem garīgo un arī materiālo resursu ieguldījumiem – ir jāatrod domubiedri, ir jāspēj vienoties, ir jāsameklē līdzekļi un, kas jo svarīgāk, ir jāsaprot novada iedzīvotāju vēlmes, ir jāredz problēmas un jāspēj piedāvāt to risinājums. Un tad vēl paliek tāds ”sīkums”, ka viņiem ir jātop saskatītiem un sadzirdētiem. Lūk, šajā ziņā, esam gatavi nākt talkā mēs – žurnālisti. Ar šo paziņojam, ka tāpat kā citus gadus priekšvēlēšanu laikā strādāsim īpaši atbildīgi. Vispirms jau februārī atkārtoti aicināsim uz sarunu visu četru mūsu reģionā esošo domju priekšsēžus, lai saņemtu rūpīgu pārskatu par situāciju novados, par problēmām un to risinājumiem. Tas – vispārējai informācijai, gan vēlētājiem, gan tiem, kas grib būtu ievēlēti. Maijā tiks rīkotas priekšvēlēšanu diskusijas, kurās vienlīdzīgas iespējas izteikties tiks piedāvātas visu partiju un vēlēšanu apvienību sarakstu pārstāvjiem. Bet līdztekus tam pildīsim vēl kādu neatkarīgas žurnālistikas uzdevumu – ar īpašu ”priekšvēlēšanu lupu” pētīsim visus topošos deputātus, viņu darbus un nedarbus, vērtējot arī iespējamo pienesumu pašvaldību nākotnē. Tas tāpēc, lai mēs visi tiešām iegūtu vienlīdzīgas iespējas – gan piedalīties vēlēšanās, gan izvēlēties atbildīgi.