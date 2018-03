Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkus gaidot

Saka, ka jau šajās dienās ziema atkāpsies, klāt pavasaris, un cik tad nu ilgi, līdz klāt būs arī dažādiem skaistiem notikumiem bagātā Latvijas simtgades vasara. Folkloras festivāls «Baltica 2018» daudziem liks atcerēties 1989. gada otro «Baltica» festivālu Baltijas valstīs, bet pirmo Rīgā un dziesmu «Daugav’s abas malas», kas ievadīja tik cerīgos Atmodas laikus. Bet šoreiz folkloras festivāls «Baltica 2018» ielīgos Jāņus.

Un tad jau – cik nu vairs tālu simtgades Vispārējie Dziesmu un deju svētki, kuriem kori, deju kolektīvi, orķestri, ansambļi, folkloras kopas, tautas daiļamata pratēji gatavojušies vairākus gadus, lai kārtējo reizi piedzīvotu un apliecinātu savu mīlestību Latvijai. Un ne tikai pašdarbības kolektīvu dalībnieki gatavojas katram latvietim tik nozīmīgajiem svētkiem. Daudzi vai nu paši, vai meklējot palīdzību un padomu pie tautas daiļamatu meistariem, sarūpējuši savu tautas tērpu, lai lepotos ar savu dzimto pusi vai novadu, kurā pašlaik dzīvo.

Šajās dienās sacelta ažiotāža par biļešu iegādi uz Dziesmu un Deju svētku pasākumiem. Noteikts skaits, cik biļetes viens cilvēks drīkst iegādāties, tiek pētīts vai ar tām nespekulē izveicīgi ļaudis. Lai šajā jomā ieviestu kaut kādu kārtību, tiek pat nākamajām reizēm, nākamajiem svētkiem piedāvāta biļešu izloze… To visu vērojot, prātā ienāca doma, ka varbūt kritērijs varētu būt cits – biļetes tirgot tikai tiem, kuriem ir pašiem savs tautas tērps un kuri uz pasākumiem ir gatavi ierasties tautas tērpā, tāpat kā to dara, piemēram, austrieši? Jo vairāk par to domāju, jo vairāk šī ideja iepatīkas, jo pie šādiem noteikumiem latviešiem tik nozīmīgus svētkus netraucēs arī oligarhu klātbūtne: kā gan lai viens otrs no viņiem šķirtos no savām krāsainajām žaketītēm un ietērptos pelēkos vadmalas svārkos?…

Tas tā pa jokam. Bet runājot par Dziesmu un Deju svētku lielo gaidīšanas laiku, apskatot svētku programmu, aicinu neskumt tos, kuri netika pie biļetēm uz lielajiem pasākumiem: ļoti daudzi ir tādu pasākumu, kuru apmeklējumam biļetes nevajag iegādāties. Un gan jau talkā nāks televīzija un mūsdienu tehnoloģijas. Domāju, ka Dziesmu un Deju svētki garām nepaies nevienam. Gaišus Latvijas simtgades svētkus!