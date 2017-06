Izturību, drosmi, spēju iedziļināties un godaprātu!

Lielākajās mūsu bijušā rajona novada domēs amati sadalīti. Arī pārmaiņas – vienviet paredzami kosmētiskas, citviet gana ievērojamas – ir notikušas. Kas mainījies vai varbūt mainīsies mums – vēlētājiem?

Nu, par Tukumu runājot, pirmajā mirklī šķiet, ka nemainīsies nekas. Vairākums joprojām tais pašās rokās. Priekšvēlēšanu laika žēlošanās, ka pie visām neizdarībām, kļūdām un klajiem pārkāpumiem ir vainīga vienīgi administrācija jeb izpildvara (jo, kā izteicās domes priekšsēdētājs, ”viņi mani neklausa”), ir izrādījies tik tāds vāji iestudēts teātrītis. Arī nauda, kuras mūsu ”nabadzīgajā” Tukumā tik daudz kam trūkst, vēl viena domes priekšsēdētāja vietnieka algošanai ir atradusies. Bet attieksmē pret opozicionāriem jaušams īstu ”uzvarētāju” ķēriens, sak, kā es teikšu kaut principa pēc, tā būs…

Un tomēr, tāpat kā kāds mūsu laikraksta portāla komentētājs, domāju, ka pārmaiņas, kaut iespējams kādam šķiet pārāk nenozīmīgas un lēnas, tās nenovēršami ir un būs. Vispirms jau tāpēc, ka… Lai kā arī ”valdošie” nelepotos un neiztaisītos, vēlētāju balsu puse ir zaudēta. Un nevajag sevi mierināt, ka vainīgs konkurentu populisms un citu partiju sponsoru lielā nauda, reklāma un jauno solījumi vai visbeidzot – ”neizglītotais” vēlētājs. Ir pēdējais laiks paskatīties pašiem savā dārziņā un sakopt ”aizaugušos” stūrus. Vispirms jau, redzot un uzklausot ne tikai pašiem sevi un dažus pietuvinātos uzņēmējus, bet arī tos, kuru domes darbinieku īpašajā draugu lokā nav. Būtu labi, ja, ieviešot nopietnas pārmaiņas iedzīvotāju sadzīvē, – gan ielas būvējot, gan satiksmes virzienus mainot, gan atkritumu izvedējus mainot – tas tiktu darīts pārdomāti un, kas jo svarīgāk, – bez meliem un viltus…

Un ir jau mums arī vēl kādas būtiskas pārmaiņas, mums te – Tukumā, beidzot ir reāla opozīcija, kas, ja nedomājam kā staļinisti vai tiem līdzīgie, ir labs instruments prātīgu lēmumu pieņemšanai. Ne uzpērkot vai pazemojot, bet opozicionārus uzklausot un iesaistot lēmumu pieņemšanā, vadošie tiešām var par īstiem līderiem kļūt…

Tāpēc katram jaunajam deputātam atsevišķi un visiem kopā no sirds gribas novēlēt: izturību, spēju iedziļināties, drosmi un godaprātu! Īpaši to pēdējo, jo, pārfrāzējot slaveno frāzi par vēlēšanām, ar to, manuprāt, var raksturot arī pašvaldības darbu – negodprātīgus lēmumus pieņem labi, bet, iespējams, bailīgi, nezinoši un pret citu vajadzībām vienaldzīgi cilvēki.