Cilvēciski neērti?

Uzklausot žurnālistu pārmetumus Saeimai un tās deputātiem par nekvalitatīvi veikto darbu (pieņemot nodokļu izmaiņas kopā ar budžetu, bet pēc tam ”metot kažociņus uz otru pusi” un jau reiz pielemto mainot), mūsu valsts pati augstākā amatpersona, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sabiedriskās televīzijas pirmajā kanālā vakar izskatījās gluži kā nozombēta. Jā, ”cilvēciski” gan viņa jūtoties neērti, bet… Un tad neizdarību attaisnojumam trīs reizes un vēlreiz pa trīs atkārtojās vienas un tās pašas frāzes: ”Saeimas sēdēs ir nepietiekama ministru klātbūtne” un ”mēs neesam unikāli, līdzīga ir ārvalstu pieredze..”, un tās, tāpat kā augstprātīgā runas maniere kopumā neradīja ne mazākās šaubas, ka augstā amatpersona ir pilnībā pārliecināta: tam haosam, kas šodien valsts nodokļu politikā un saimniecībā kopumā briest vai, iespējams, jau ir pilnā plaukumā, ar mūsu tautas priekšstāvjiem nav ne mazākā sakara. Kā apgalvoja priekšsēde, deputāti visās komisijās ir bezgala smagi strādājuši, visus par un pret simtreiz vētījuši, bet… kļūdījušies. ”Pavisam cilvēcīgi” kļūdījušies. Tikai nevarēja saprast, kad īsti tas noticis. Vai tad, kad nodokļu izmaiņas pieņēmuši, vai tad, kad savu lēmumu mainījuši? Vai arī tad, kad ar ”cilvēkiem” (domāti tie tautieši, kas dzīvo patālāk reģionos, kā arī mazie uzņēmēji) par maz tikušies, vai tad, kad, no visas ģimenes čekus savākuši, kompensācijās ikmēnesi no 150 līdz 700 eiro no valsts budžeta iekasējuši?

Absolūtā nevainībā par budžeta brāķi un visā finansu sistēmā pašradīto haosu peldas arī mūsu šaha lielmeistare un darbu apvienošanas kārtībā finansu ministre Dana Reizniece-Ozola un kusli rāmais valdības vadītājs Māris Kučinskis. Pat tā kā pēc varoņiem izskatās, lieloties, kas beidzot, ”pirmo reizi budžeta tapšanas laikā” uzklausījuši uzņēmējus. Kurus gan? Vai tos, kas caur Ventspils ”trubu” uz visu Latviju un tās tautu kā sīku un izmantojamu vienību raugās? Vai tos, kas kliegdami brēkdami, lielākie uzņēmēji būdami, solidaritātes nodokli realitātē ir ”nokoduši”, bet visus savus strādājošos, sākot no apkopējas un beidzot ar programmētājiem, par sociāli nonodrošinātiem sīkuzņēmējiem pataisījuši? Kas, skaitoties lielākie nodokļu maksātāji, faktiski tos ar mīnus zīmi ”maksājuši” – simtiem tūkstošu no valsts kā ”nodokļu pārmaksu” saņēmuši?

Un kurš domās par valsti, par cilvēkiem – tiem, kas nav deputāti un nav valdībā? Diemžēl viņiem šobrīd ir ne tikai neērti, bet daudzās jomās arī neiespējami dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi…

Gadskārtu rits tūdaļ, tūdaļ pagriezīsies uz gaišo pusi, un tiem, kas ir pie varas, vēl ir mazliet laika, lai apdomātos… Iespējams, vēl ir.