Tukuma un Jaunpils novusisti – pasaules posmā

22. un 23. jūlijā Liepājas olimpiskajā centrā norisinājās Pasaules kausa izcīņas 6. posms novusā, kurā piedalījās Tukuma novusa kluba un Jaunpils novusa kluba dalībnieki. Kopumā izcīņā startēja pārstāvji no septiņām valstīm: Somijas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Krievijas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Latvijas. Sieviešu vienspēlēs startēja 46 dalībnieces. 13. vietu izcīnīja tukumniece Ingrīda Upeniece, 26. – Laura Baumane. Vīriešu konkurencē vienspēlēs 160 dalībnieku vidū no Tukuma kluba piedalījās Dainis Ozols (103. vieta) un Uldis Zalāns (119.), savukārt no Jaunpils kluba – Ēriks Strautiņš (44.) un Edgars Butkevičs (111.). Jaukto pāru dubultspēlēs piedalījās 32 pāri, kuru konkurencē ar augsto 6. vietu apbalvoja Ingrīdu Upenieci un Daini Ozolu, bet 22. vietu ieguva Laura Baumane un Aigars Baumanis. 9. vietu no 52 vīriešu pāriem dubultspēlēs izcīnīja tukumnieks Andrejs Grants un cērenieks Aleksandrs Voronovs.