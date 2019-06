Vai Tukumā būs mūsu valstī augstākā pašvaldības dzīvokļu īres maksa?

Šonedēļ saņēmām kādas tukumnieces jautājumu par to, kāpēc no 2020. gada 1. janvāra tik ļoti pieaugs maksa par pašvaldības dzīvokļa īri: “Esam saņēmuši vēstuli no SIA «Tukuma nami», kurā teikts, ka šādu lēmumu Tukuma novada dome ir pieņēmusi 25. aprīlī un ka no nākamā gada 1. janvāra par labiekārtotu dzīvokli, kurā ir ūdensvads, kanalizācija un centrālā apkure, būs jāmaksā domei peļņas daļa – 0,80 eiro/m². Līdz šim šī peļņas daļa bija 0,08 eiro/m², tas nozīmē, ka pieaugums ir desmitkārtīgs. Kopā izrēķinājām, ka par šo pašvaldības peļņas daļu vien būs jāmaksā ap 70 eiro, bet vēl taču ir arī apsaimniekošanas maksa, apkure, elektrība, ūdens!… Ziemā par īrēto dzīvokli kopā sanāks maksāt pāri par 200 eiro, bet – kas to varēs atļauties?! Vai tiešām dome vēlas izmest visus tukumniekus no viņu mājokļiem?!”

Pieaugums – ļoti liels

Tātad – iedzīvotāju satraukums pamatots. Kā minēts domes 25. aprīļa lēmumā, no 2020. gada 1. janvāra 0,08 eiro/m² vietā labiekārtoto pašvaldības dzīvokļu (ūdensvads, kanalizācija, centrālā apkure) īrnieki maksās 0,80/m², daļēji labiekārtoto (ūdensvads un/vai kanalizācija, malkas apkure) dzīvokļu īrnieki šī brīža 0,06 eiro/m² vietā maksās 0,60 eiro par m², bet par dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0,04 eiro/m² vietā būs jāmaksā – 0,40 eiro/m². Turklāt visām šīm summām vēl pieskaitāms PVN 21% apmērā. Vēl lēmumā teikts, ka papildus īres peļņas daļai īrniekam ir jāmaksā apsaimniekošanas izdevumi, maksa par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodoklis.

Daudz līdzekļu prasa pašvaldības dzīvokļu uzturēšana Tā, lūgts komentēt gaidāmo īres maksas pieaugumu, skaidroja Tukuma novada domes īpašumu nodaļas vadītājs Viesturs Bērzājs, piebilstot, ka tāds bijis domē izveidotās Mājokļu darba grupas lēmums, ko apstiprinājuši arī novada domes deputāti. Viens no argumentiem par labu maksas pieaugumam bijis tāds, ka maksa par pašvaldības izīrēto mājokli jātuvina komersantu noteiktajai cenai, lai nekropļotu tirgu, kā arī – lai pašvaldībai no budžeta līdzekļiem nebūtu jāiegulda lielas naudas summas dzīvojamā fonda uzturēšanai un labiekārtošanai, kuras no īrniekiem tā neizdodas atgūt. Kā minēts domes lēmumā, 2017. gadā pašvaldības ieguldījumi dzīvojamajā fondā bijuši 179 000 eiro, bet 2018. gadā –121 000 eiro, savukārt iekasētā īres peļņas daļa 2018. gadā bijusi vien 18 559 eiro SIA «Tukuma nami» apsaimniekotajās dzīvojamajās telpās un 6330 eiro – SIA «Jauntukums» apsaimniekotajās dzīvojamās telpās. V. Bērzājs skaidroja, ka šādu lēmumu pieņēmuši deputāti, tāpēc lietderīgāk būtu aprunāties ar domes priekšsēdētāja vietnieku Arvīdu Driķi, kas vadījis Mājokļu grupas darbu.

