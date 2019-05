Pastā būs iespēja norēķināties ar karti

15. maijā «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» redakcijā notika telefonakcija, kurā uz laikraksta lasītāju un žurnālistu jautājumiem atbildēja VAS «Latvijas pasts» valdes loceklis Kristaps Krūmiņš un Ārējo komunikāciju vadītāja Gundega Vārpa.

– Internetā pasūtīju preces par 100 eiro un gribēju tās izņemt Džūkstes pasta nodaļā, bet tur, kā izrādījās, nav bankas termināla, un, tā kā Džūkstē nav arī bankomāta, līdz ar to biju spiests braukt uz Tukumu un atpakaļ – kopā 60 kilometru, lai izņemtu naudu un dabūtu savu sūtījumu. Ja reiz pasts tagad orientējas lielākoties uz sūtījumiem, jo no citiem pakalpojumiem pamazām atsakās, tad taču vajadzētu nodaļās ieviest banku terminālus, lai arī lauciniekiem atvieglotu sūtījumu izņemšanu un norēķinus par pakalpojumiem!

– Jautājums ir tieši laikā. Mēs tikko pabeidzām uzstādīt jaunus kases datorus, kam komplektā bija arī tā sauktie paraksta termināli. Mums ir veiksmīga sadarbība ar banku «Citadele», kas veicina pāriešanu uz bezskaidras naudas darījumiem, un līdz ar to radās iespēja uzstādīt 380 jaunus bankas karšu terminālus. Šī veiksmīgā sadarbība nozīmē, ka banka mums tos iedeva lietošanai. Kopumā «Latvijas Pastā» ir 600 darba vietas, kurās ir kases, un līdz ar to pārējām nodaļām uzstādīsim šos terminālus par saviem līdzekļiem. Kā mēs izvēlējāmies, kur šos terminālus uzlikt? Tas bija «Citadeles» ieteikums izvēlēties nodaļas ar lielāko apgrozījumu, bet par savu naudu mēs varam tos likt, kur vēlamies. Un vēl šī projekta ietvaros banka iedeva mobilos bankas karšu terminālus, kurus izmanto eksprespasta kurjeri, lai viņi varētu pieņemt maksājumu ar karti, ja ir pēcmaksas sūtījums, vai arī pieņemt sūtījumus. Un vēl – tā kā Jaunpils pasta nodaļa ir viena no rekordistēm mazumtirdzniecībā, mēs šīs nodaļas pastniekiem devām mobilos terminālus, lai redzētu, vai klienti novērtē iespēju pie pastnieka iegādāties preces plašā klāstā, bet, izrādījās, ka šajā ziņā apgrozījuma pieauguma nav.

– Iespējams, cilvēkiem nav bankas karšu?

– Un tas arī nozīmē, ka nav jēgas ieguldīt līdzekļus bankas karšu terminālī pastniekiem, jo tas maksā naudu, bet, kā jau minēju, nodaļās šie termināli būs visās.

– Gribētu pateikt paldies Jaunpils pastniekiem – Jaunpilī ir ļoti laba pasta nodaļa, kur strādā atsaucīgi un izpalīdzīgi cilvēki, kas vienmēr visu paskaidro, pamāca. Lai viņiem laba veselība!

– Paldies par labiem vārdiem! Prieks, ka cilvēki novērtē pastnieku darbu.

– Kāpēc jau iepriekš nepirkāt šos terminālus?

– Mums tam nebija līdzekļu, un labi, ka tā, jo jau pagājušajā gadā, kad VISA karte mainīja nosacījumus, Latvijas Pastam kļuvu nederīgi ap 300 bankas karšu termināli, kas bija mūsu īpašumā. Un, ja mēs gadu ātrāk būtu uzstādījuši jaunās kases sistēmas, tās visas būtu neatbilstošas jaunajam regulējumam, taču Valsts Ieņēmumu dienestam neinteresētu, ka tās neatbilst.

