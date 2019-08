Motocikli un viduslaiki nedēļas nogalē

Šajā nedēļas nogalē Tukuma puse piedāvā piedalīties tematiskos pasākumos, kuri piedāvā atcerēties un izjust pagātnes elpu. Tiem, kurus aizrauj motocikli būs iespēja pavērot un piedalīties Jawa motociklu salidojumā, savukārt tos, kuri vēlas atgriezties viduslaikos uz svētkiem aicina Jaunpils pils. Savukārt mūzikas cienītājiem tiek piedāvāts grupas Autobuss debesīs 20 gadu jubilejas koncerts.

Sestdien, 10. augustā netālu no Tukuma kinopilsētā norisināsies Jawa dienas Cinevillā. Pats pasākums, kuru organizē Latvijas Jawa klubs norisinās visas trīs dienas no 9. augusta līdz 1. augustam, bet sestdien tā dalībnieku spēkratus varēs vērot motociklu kolonas braucienā, kurš mūspusē virzīsies no Jelgavas puses pa P 98 autoceļu un ap pulksten 11.26 plāno būt Lanceniekos, pulksten 11.31 Slampē un 11.40 plāno ierasties kinopilsētā Cinevilla. Pasākumā piedalīsies vairāk nekā 100 vēsturisko un mūsdienīgo spēkratu no dažādām valstīm. Visas dienas garumā no 12.00 līdz 17.00 Cinevillā būs iespēja vērot JAWA motociklu izstādi, moto darbnīcu, izbraukt ar motocikliem, fotografēties un piedalīties konkursos, kur būs iespēja iegūt vērtīgas balvas.

Adrese: Kinopilsēta Cinevilla, Slampes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 29276749, https://z-upload.facebook.com/events/362503671125983/

Jaunpils pils uz Viduslaiku svētkiem kā ierasts aicina augusta otrajā nedēļas nogalē un šo sestdien, 10. augustā no pulksten 15.00 Jaunpils pils Mūks ir nolēmis rīkot varen’ lustīgus Viduslaiku svētkus ar nosaukumu “Everģēlības pils pagalmā”. Uz tiem tiek aicināts ikviens – liels vai mazs, vecs vai jauns. Būs galminieku izklaides, cirka mākslinieku, improvizatoru izrādes, dziedoņu koncerts, aktieru kumēdiņi, gards vīns, prāta, spēka mežģi un citas nebēdnīgas ēverģēlības. Tirgošanās pils laukumā darbosies jau no pulksten 12.00. Arī Viduslaiku sētā “Niedru lija” no pulksten 12.00 būs iespējams piedalīties dažādās viduslaiku aktivitātes: šaut ar loku un arbaletu, mest cirvi un šķēpu, jāt ar zirgu un spēlēt viduslaiku spēles. Tur notiks arī īstas lokšaušanas sacensības, kuru laikā varēs iepazīties ar interesanto lokšaušanas sportu. Arī dažiem iesācējiem būs iespēja piedalīties sacensībās, šaujot gan no tuvākām distancēm. Pulksten 19.30 vakara svētku koncertu sniegs Latvijā pazīstamais duets – Jānis Moisejs un Liene Šomase, bet ap plksten 21.00 pils pagalmā sāksies zaļumballe, kurā spēlēs grupa “Bitīt’ matos”.

Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Vairāk informācijas par svētku norisi pa tel. +371 26101458, www.jaunpilspils.lv

Grupas “Autobuss debesīs” cienītāji sestdien, 10.augustā pulksten 17.00 aicināti doties uz Kandavas Ozolāju estrādi, jo tur norisināsies grupas 20 gadu jubilejas koncerts. Ie

Adrese: brīvdabas estrāde “Ozolāji”, Kūrorta iela 14, Kandava. Vairāk informācijas pa tālruni 63182040, www.kandava.lv