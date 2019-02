Atklāj pirms 14 gadiem paveiktu slepkavību Tukumā

Slepkavības atklāšana nereti var būt atkarīga no katra jauna pavediena, kas Valsts policijas rīcībā var nonākt pat pēc vairāk nekā 10 gadiem. Tādā veidā Valsts policija faktiski atklājusi vēl divas slepkavības, kas pastrādātas 2000. un 2003.gadā. Abos savstarpēji nesaistītos notikumos bez vēsts bija pazuduši divi vīrieši un par viņu tālākajām gaitām nebija ne vēsts līdz pat 2017.gadam, kad policijas rīcībā nonāca iztrūkstošais “puzles gabaliņš”. Abu pazudušo vīriešu mirstīgās atliekas tika atrastas un noziegumā aizdomās turētās personas, kā arī to motīvs un nodarījums faktiski atklāts. Abos kriminālprocesos izmeklēšanas vēl turpinās, bet kopaina izmeklēšanai ir skaidra.

Vien no šiem gadījumiem ir saistīts ar noziegumu Tukumā. 2017. gadā Valsts policijas rīcībā nonāca informācija par to, ka 2003. gadā Tukumā notika kāda vīrieša slepkavība, kura līķis iespējams tika paslēpts mājas pagrabā zem betona. Par minēto faktu tika ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116.panta, kas turpmākās izmeklēšanas laikā pārkvalificēts pēc Krimināllikuma 117.panta desmitās daļas par slepkavību, ja to izdarījusi personu grupa.

Uzsāktās izmeklēšanas laikā Valsts policija pārmeklēja iepriekš minēto māju Tukumā un tās pagraba palīgtelpā zem betona grīdas tika atrastas apraktas kāda vīrieša mirstīgās atliekas. Izmeklēšanā noskaidrots, ka tas ir 1951.gadā dzimušais Tukuma iedzīvotājs, kurš bija bez vēsts prombūtnē kopš 2003.gada maija sākuma.

Neskatoties uz to, ka kopš vīrieša pazušanas dienas bija pagājuši vairāk nekā 14 gadi, VP GKrPP KIP Slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļas darbiniekiem sadarbībā ar citām VP GKrPP struktūrvienībām un tiesībsargājošām iestādēm, izdevās faktiski atklāt šo noziegumu. Valsts policija noskaidroja izdarītās slepkavības apstākļus un motīvu, kā arī tika iegūts pietiekošs pierādījumu kopums, lai lietā atzītu trīs personas par aizdomās turētām – 1967. un 1968.gadā dzimušus vīriešus un kādu 1954.gadā dzimušu sievieti. Arī šī lieta uzskatāma par faktiski atklātu un šobrīd tiek nostiprināti pierādījumi, lai pabeigtu lietas izmeklēšanu.