Kam traucēja ceļmalas koki?

Redakcija: Tukuma novada pašvaldības ainavu arhitekte Maija Fogele, kas iesniegumu par to, ka šī ceļa sarkanajās līnijās augošos vecos kokus plānots nocirst, bijis saņemts jau pirms ilgāka laika, un koku komisija atļauju cirst arī devusi: “Mēs izvērtējām situāciju – to, ka šosejas malā aug vecas, pāraugušas egles, un devām atļauju tās nocirst, tāpat kā sējeņus un krūmus. Par to, ka šos vecos kokus tiešām vajadzēja aizvākt, liecina arī tas, ka daļa no tiem jau sen bija nolūzuši, sagāzušies, aplauztiem zariem vai kā citādi bojāti. Savukārt ar darbu izpildītāju ir vienošanās par to, ka visi labie un vērtīgie koki, kas šajā rindā aug, ir jāsaglabā.” Vaicāta, vai kāds arī pārbauda, ko darbu veicējs nocērt un ko saglabā, M. Fogele skaidroja, ka līdz šim sadarbība ir bijusi laba un, ja šādi koki tiešam ir bijuši, tie ir tikuši saglabāti, līdz ar to neesot pamata uzņēmējam neuzticēties.