Jā, jā, revolūcija mēdzot apēst savus bērnus!

Tā secināja politisko procesu vērotāji jau Lielās franču revolūcijas laikā, it īpaši pēc tam, kad uz ešafotu aizstiepa pašu Robespjēru, kurš vēstures annālēs vēlāk allaž tiek pieminēts kā šīs revolūcijas Tēvs. Šūmēšanos, kas sacelta pēc šajā nedēļā valdības noteiktajiem stingrākajiem ierobežojumiem, nosaukt par revolūciju, protams, būtu vairāk nekā pārspīlēti. Tomēr – uzmanīgu dara.

Neskatoties uz to, ka pat cienījami mediķi iesaistās virtuālās diskusijās un norāda, ka uzvilkt masku autobusā vai, ieskrienot veikalā, tiešām nav nekāda mirstamvaina un ka kopīgā labuma vārdā – nu tā, lai slimnīcas nebūtu pilnas un valstī nenāktos atkal izsludināt ārkārtas situāciju valstī, arvien skaļākas kļūst arī protestētāju balsis. Pat iecienītā māmiņu forumā izveidota grupa, kur diskutē par to, kā izvairīties no masku nēsāšana, turpat blakus tēmā aizrautīgi apzelējot arī drūmākās sazvērestības teorijas, kas, šķiet izplatās pat straujāk nekā pats «Covid-19». Atsevišķos gadījumos nostājai “pret“ – pret maskām, ierobežojumiem, valdību – galu galā neapšaubāmi ir arī politiski motīvi. Tomēr nevaru nepamanīt to, ka “pandēmijas nogurums“ pārņem arī cilvēkus ikdienā, ne tikai jau tradicionālos populisma nogurdinātos. Nevar ceļot, piektdienas vakaros padejot, dauzīt kopā ar draugiem bumbu vai bērnu aizvest uz mākslas pulciņu. Un vēl jau arī tās tikai daļēji apzinātās bailes par to, ka, nez, vai nekļūs vēl sliktāk – vai neaizvērs skolas un uz darbu nenāksies doties tikai attālināti. Bet, ja attālināti nevarēs, iespējams, vienīgais, kas paliks, valsts pabalsti un cerības uz atliktiem maksājumiem!?

Vai šīs bailes var noslāpēt, lamājot valdību un ignorējot spēkā esošos noteikumus? Jau šobrīd zināms, ka nav valstij tādu resursu, lai katram pakaļ izskraidīti un uzskaitītu, vai gadījumā omītes jubilejā neesat 31, nevis noteiktais 30 cilvēku kuplais pulciņš pulciņš. Tā kā – ja atbilde ir apstiprinoša, ir diezgan plašas iespējas individuālai revolūcijai. Tikai revolūcija, kā liecina jau pieminētas Francijas gadījums, mēdz arī atspēlēties…

Vakar Latvijā tika reģistrēti 114 jauni inficēšanās gadījumi. No kā vairāk bail – saslimšanas vai masku valkāšanas? – tas katram jāizlemj pašam!