Kā ar bērēm, kā ar kāzām?

Redakcija: kā paredz valdības 12. marta (precizēts 14. martā) rīkojums, neorganizētos pasākumos (izklaides un publiskās vietās) pulcēšanās ir ierobežota līdz 50 cilvēkiem. Arī Valsts policijas Zemgales RP Tukuma iecirkņa Kārtības policijas priekšnieks Māris Trēde apstiprināja, ka šis rīkojums attiecas uz visiem publiskajiem pasākumiem, tai skaitā uz kāzām un bērēm. Tātad, iespējami ievērojot visus drošības pasākumus (cītīgi mazgājot rokas un izvairoties no tradicionālajiem rokas spiedieniem un apkampieniem), bēru mielasts jāpasūtina ne vairāk kā 50 cilvēkiem, bet atvadīšanās jau var notikt gan pa kārtām, gan izkliedēti, nepulcējoties blīvi viens pie otra.

Laulību reģistrācija – bez viesiem

Atgādinām, ka Tukuma Dzimtsarakstu nodaļa pieņems noteiktajā pieņemšanas laikā: pirmdienās no 13.00 līdz 18.00 un pārējās darba dienās – no 8.00 līdz 12.00. Šajā laikā tiks veikta tikai dzimšanas un miršanas reģistrācija. Pieteikumi laulību reģistrācijai līdz 14. aprīlim netiks pieņemti, taču pieteiktās laulības notiks, tikai bez viesu klātbūtnes. Tātad kopā ar laulājamajiem reģistrācijā varēs piedalīties tikai liecinieki. Par atkārtoto dokumentu izsniegšanu un izziņu saņemšanu interesēties pa tālruni 26600643.

Kandavā – ar iepriekšēju pieteikšanos

Arī Engures novadā dzimtsarakstu nodaļa dzimšanas un miršanas apliecības izsniegs klātienē nolīdz 14. aprīlim pieņems iedzīvotājus klātienē Smārdes pagastā, Jaunā ielā 9: pirmdienās no 13.00 līdz 17.00, trešdienās – no 8.00 līdz 12.00. Pakalpojumu par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošināsim tikai attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv Tālrunis saziņai: 63192243, 26347822.

Kandavas novadā Dzimtsarakstu nodaļa dzimšanas un miršanas apliecības izsniegs tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 63107374.

Jaunpils novadā dzimšanas un miršanas reģistra ierakstus un saņemt apliecības klātienē divas reizes nedēļā: pirmdienās no 14.00 līdz 16.00 un ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00, tālrunis: 29199878.