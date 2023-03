Tukuma novadā aizturēts rūdīts garnadzis, kurš guvumus ņēmis uzlauztās mantu glabātavās

Tukuma novadā martā fiksēti vairāki gadījumi, kad uzlauztas iedzīvotāju mantu glabātavas – šķūnīši vai garāžas, garnadzim paņemot sev līdzi vērtīgākās mantas. Marta sākumā garnadzis pabijis Jaunpils pagastā, Lanceniekos, kur vairāki kaimiņi konstatējuši, ka viņu garāža vai šķūnītis tikuši uzlauzti un no vairākām mantu glabātavām iznesti gan elektriskie instrumenti, gan automašīnu diski un riepas. Vēlāk arī naktī no 17. uz 18. martu konstatēta jauna zādzība no kāda Levestes iedzīvotāja garāžas un no divām automašīnām Saldus novadā. Zagtais guvums vēlāk arī nonācis pārdošanā interneta vietnē, kur ar vērīga “pārpircēja” palīdzību policijai izdevās abos kriminālprocesos identificēt zagli un to aizturēt, atgūstot arī lielāko daļu nozagto mantu.