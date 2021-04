Tā nebija drēbju kaudze! Tur dega cilvēks!

”Esmu šajā negadījumā cietušais. Tāpēc labi zinu, ka viss ziņā rakstītais ir meli…. Tagad atrodos Rīgā, Apdegumu centrā, man ir smagi apdegušas kājas, jo centos glābt savu draugu, kam kāpņu telpā uzbruka. Normundu aplēja ar degšķidrumu un aizdedzināja! Un tas notika konkrētā un labi zināmā laikā – es pamodos no drauga kliedzieniem un saucieniem pēc palīdzības 4.00 no rīta. Kad atvēru durvis, viņš jau bija vienās liesmās! Un tagad Normunds ir reanimācijā un cīnās par savu dzīvību… Viņam ir 85% ķermeņa apdegumi, un ārsti cīnās par drauga dzīvību! Bet jūs rakstāt, ka degusi lupatu kaudze!… Vai tiešām šādas ziņas ir devusi policija?! Un vai tas liecina, ka kāds kaut ko cenšas noslēpt?!…”

Vaicāts, kāpēc viņa draugs piedzīvojis šādu vardarbīgu uzbrukumu, Artis izstāstīja par draudiem, ko ilgākā laika periodā nācies uzklausīt gan viņam, gan Normundam, gan arī viņu paziņai Ilvai; kāds vīrietis, uz savu iedomu pamata vai homofobisku motīvu vadīts, bija vairākkārt pieprasījis puišiem, kas kopīgi īrēja vienu dzīvokli, aizvākties. Turklāt ne tikai no konkrētā dzīvokļa vai mājas, bet arī no pilsētas. ”Mēs par šiem draudiem ziņojām gan policijai, gan arī kaimiņa darbavietai, bet nekāda reakcija jau nesekoja… Bija jāsagaida, lai cilvēks tiek sakropļots vai nogalināts!?… Un tagad, kā man telefonsarunā atklāja mamma, policija visu virzot tā, it kā Normunds būtu gribējis izdarīt pašnāvību… Tā nebija! Tā nav taisnība!”

Pēc tam, kad bijām uzklausījuši Arta teikto, sazinājāmies arī Valsts policiju. Tās Tukuma iecirkņa priekšnieks Janeks Bahs skaidroja: ”Varam apstiprināt, ka ugunsgrēkā ir cietušas divas personas. Lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus ir uzsākts kriminālprocess un notiek aktīva izmeklēšana.” Vaicāts par cietušajiem iepriekš izteiktajiem draudiem, J. Bahs apliecināja, ka iesniegums par tiem policijā bijis: ”Iepriekš, vienu reizi – 2020. gada novembrī, cietušais bija vērsies policijā ar iesniegumu par draudiem. Pēc šīs informācijas pārbaudes tika pieņemts lēmums atteikt uzsākt kriminālprocesu, un šis lēmums netika pārsūdzēts. Tā kā notiek izmeklēšana, tad vairāk informācijas par izmeklēšanas gaitu pagaidām vēl nedrīkstam sniegt.”