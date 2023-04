Staigā pa ceļu vidu un bļaustās

Nedēļas nogalē Tukuma novadā Valsts policija fiksējusi 63 notikumus, konstatēti 56 pārkāpumi, no kuriem 32 ir atļautā braukšanas ātruma pārkāpumi; 4 gadījumi tādi, kur konstatēta nepakļaušanās amatpersonu prasībai; 1 persona aizturēta aizdomās par narkotiku lietošanu; 1 – par pret citu personu vērstu agresīvu uzvedību. Šajā laika posmā reģistrēti 2 ceļu satiksmes negadījumi.

Viens brauciens, pieci sodi

Vēl 13. aprīlī ap 13.00 Smārdes pagastā, ceļa Tukums-Jelgava 45. kilometrā, policijas amatpersonas, konstatēja «VW Golf» automašīnu, kas apdzīvotā vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 kilometri stundā, brauca ar 77 kilometriem stundā. Tāpat arī automašīnas bagāžas nodalījums bija atstās vaļā. Reaģējot uz pārkāpumu, transportlīdzekļa vadītājs tika nekavējoties apturēts un, veicot pārbaudi, konstatēs, ka 1984. gadā dzimušais vīrietis pie stūres ir sēdies, būdams 1,25 promiļu stiprā alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Visbeidzot izrādījās, ka auto, ar ko viņš braucis, ir noņemts no uzskaites un tam nav veikta tehniskā apskate, kā arī auto nav apdrošināts. Rezultātā pret vīrieti uzsākts viens kriminālprocess un četri administratīvie pārkāpuma procesi.

Kad notriekts meža zvērs

Nedēļas nogalē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā vairākkārt tikuši notriekti meža zvēri. Divi no negadījumiem – arī Tukuma novadā. Proti, 14. aprīlī 6.00 no rīta stirna tika notriekta Džūkstes pagastā, uz šoseja Rīga-Liepāja. Savukārt 16. aprīlī ap 21.40 ceļa Rīga-Ventspils 94. kilometrā meža zvērs izskrēja uz ceļa priekšā automašīnai «Volvo». Valsts policija atgādina, lai pēc iespējas izvairītos no šādām situācijām, tuvojoties posmam, kur izvietota brīdinoša ceļa zīme, ka te bieži manāmi meža zvēri, ieteicams samazināt braukšanas ātrumu. Vēl būtiskāks ieteikums: ja saprotams, ka no sadursmes neizdosies izvairīties, to nevajag mēģināt darīt, griežot stūri pa labi vai pa kreisi un tādējādi papildu apdraudot sevi, pasažierus, kā arī cilvēkus, kas atrodas pretī braucošajā automašīnā. Vienīgas risinājums ir mēģināt bremzēt, kā arī pie iespējas ieslēgt tālās gaisma, kas meža zvēra tuvošanos ļauj pamanīt ātrāk. Ja negadījums notiek, ir jāpaliek notikuma vietā, jāieslēdz avārijas gaismas, jāuzstāda avārijas zīmi. Ja negadījuma rezultātā ir cietis cilvēks vai arī transportlīdzeklim radušies bojājumi, kas neļauj turpināt ceļu, tad par negadījumu jāziņo Valsts policijai, nepieciešamības gadījumā – glābšanas dienestiem. Ja šādus seku nav, policijai nav jāzvana, bet par negadījumu ir jāpaziņo Valsts mežu dienesta medību dienestam un nekādā gadījuma nevajag tuvotie notriektajam dzīvniekam – tas var būt agresīvs, kā arī pārnēsāt dažādas slimības. Notriektā dzīvnieka aizvešana no notikuma vietas gan nav likumīga, un par to pienākas sods.

VUGD

Trijās diennaktīs Zemgalē dzēsti 10 kūlas ugunsgrēki, to skaitā Tukuma novada Matkules pagastā, kur kūla dega 60 m² platībā. VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta! Diemžēl katru pavasari ievērojami dienesta resursi tiek tērēti kūlas ugunsgrēku dzēšanai. VUGD aicina cilvēkus aizdomāties, ka tajā laikā, kamēr ugunsdzēsēji glābēji dzēš degošo kūlu, kādam iespējams ir nepieciešama palīdzība, bet tā nevar tikt sniegta operatīvi, ja visi tuvākie dienesta resursi ir iesaistīti kūlas ugunsgrēku dzēšanā. Nededzini kūlu, un, iespējams, tu kādam izglābsi dzīvību!

Ziņas sniedz VUGD un Valsts policijas ZRP