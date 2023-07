Kad blēdis izliekas par upuri

Tikko sociālajos tīklos parādījušās ziņas par jaunu paņēmienu, kā apstrādāt iespējamos upurus, proti, krāpniekam pašam izliekoties par nelikumīgu darbību upuri un apvainojot cietušo par piedalīšanos krāpšanas shēmās. Būtībā tas ir gandrīz tas pats vecais triks ar pazaudēto maciņu, tikai pielāgots jaunajām, digitālajām realitātēm. Kā strādā šis jaunais paņēmiens?

Stāsta Zane: ”Zvana sieviete un runā skaidrā latviešu valodā, bet uzreiz diezgan agresīvi. Pieprasa, lai atskaitu viņai atpakaļ 66 eiro, kurus 28. jūnijā it kā es esot saņēmusi no viņas «Swedbank» konta savā bankas kontā. Es lūdzu stādīties priekšā, jo vēlos zināt, ar ko es runāju. Viņa to nedara, bet turpina uzbrukt, solot mani kā krāpnieci izvazāt pa sociālajiem tīkliem. Kāds cilvēks esot viņai piedāvājis aizdevumu 2000 eiro vērtībā, bet, lai to saņemtu, licis pārskaitīt uz manu (!?) konta numuru 66 eiro ”apdrošināšanas naudu”. Viņa to esot izdarījusi, bet aizdevumu neesot saņēmusi, tāpēc tagad atprasa man šo naudu.”

Protams, Zanes kontā nekādi 66 eiro nebija ienākuši. Sieviete, izmantojot no zvanītājas saņemto informāciju, beigu beigās atrada personu, kas telefona sarunā tika nodēvēta par “aizdevēju”. Izrādījās, ka arī šis cilvēks pirms kāda laika e-pastā saņēmis līdzīgu ziņu…

Lūdzām situāciju komentēt Valsts policijai, un kā apliecināja Zemgales reģionālās pārvaldes pārstāve Rūta Strautniece, šādi krāpšanas mēģinājumi ir itin bieži un izplatīti visā Latvijā. Tāpat apbrīnojami daudzveidīgi ir veidi, kā no cilvēkiem cenšas izkrāpt naudu vai arī, piemēram, personas datus. Tā, piemēram, vēl šī gada janvārī šīs pašas bankas vārdā tika izplatītas ziņas par veiksmi it kā «Swedbank» rīkotā loterijā. Izkrāpjot datus, noziedznieks tādējādi bija pamanījies jau paņemt tā dēvēto “ātro kredītu”…Tādēļ likumsargi atgādina būt uzmanīgiem un nevienam ne telefoniski, ne rakstiski neatklāt piekļuves datus saviem banku kontiem un neinstalēt savās mobilajās ierīcēs un datoros aizdomīgas aplikācijas! Savukārt pārliekas uzmācības vai draudu gadījumā bloķējiet šo cilvēku – to var izdarīt gan sociālajos tīklos, gan e-pastā, gan telefonā. Un, protams, par notikušo ziņojiet policijai.

Guntis Zariņš