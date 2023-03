Jaunietēm nepatīkams piedzīvojums Gailīšu mežā. Valsts policija lūdz ziņot, ja ir kāda papildu informācija

Meitene raksta: “Svētdien, 12. martā, ap 15.00 Gailīšu mežā kopā ar divām draudzenēm piedzīvojām uzbrukumu. Meža vidū sastapām vīrieti vecumā ap 30-35, aptuveni 1.72 m garu, vidējas miesas būves, brūniem matiem, bārdas rugājiem, tumši zilu pufaiku, mugursomu, kurš garāmejot vēlējās noskaidrot laiku. Draudzene atbildēja; mēs turpinājām iet, bet nemitīga paskatīšanās aiz muguras, mūs, iespējams, paglāba no pirmā uzbrukuma mēģinājuma, jo skatieni sastapās. Kad turpinājām ceļu uz kalna grēdas tuvāk civilizācijai, aptuveni pie A10 šosejas, viena no mums pamanīja, ka šis vīrietis nāk nopakaļus diezgan raitā solī. Brīdī, kad viena no mums sāka skriet, arī vīrietis sāka skriet. Pie divām no mums viņš paguva pieskriet, un draudzene prasīja, ko viņš grib, pēc kā viņš ieķērās manā telefonā, ko uzreiz nebiju gatava laist vaļā. Draudzene atvēzējās un bija gatava iesist, taču viņš izvilka ieroci un notēmēja uz mums, klusēja, neteica ne vārda. Es atlaidu telefonu, un mēs sākām skriet uz šoseju, kā rezultātā krītot noripojām no kraujas. Par laimi pirmais braucošais šoferis vārdā Artūrs nenobijās un apstājās, paldies viņam par to! Visas trīs salecām mašīnā un izsaucām policiju. Telefons bija nomests vietā, kur notika incidents. Tikām sveikā cauri tikai ar vienu pēdas saišu locītavas sastiepumu, bet bail iedomāties, kas varēja notikt un kā viss būtu izvērties, ja viņš uzbruktu mums meža vidū, kur satikāmies pirmoreiz. Visi dabas mīļotāji, kuriem arī brīvdienās patīk doties pastaigās pie dabas krūts, īpaši Gailīšu mežā, esiet piesardzīgi!”.

Jāpiebilst, ka šis ieraksts itin drīz apskrēja arī citus sociālo tīklus profilus, un arī redakcijā vērsās iedzīvotāji, kas vēlējās apstiprinājumu – ir vai nav šāds notikums bijis.

Lūdzām komentāru Valsts policijas Zemgales reģionālajai pārvaldei, un tās pārstāve Ilze Jurēvica skaidroja: “Varam apliecināt, ka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa amatpersonas 12. martā saņēma izsaukumu uz Gailīšu meža apkārtni Tukumā. Ierodoties norādītajā vietā, Valsts policijas amatpersonas sastapa vairākas jaunietes, kuras informēja par notikušo saskarsmi ar nezināmo vīrieti un to, ka vīrietis paņēmis vienai no jaunietēm piederošo mobilo tālruni. Notikuma vietā tika veiktas sākotnējās nepieciešamās darbības, tostarp apsekota teritorija, taču aizdomīgais vīrietis netika sastapts. Pārmeklējot meža teritoriju, zemē atradās mobilais telefons, kurš, kā sākotnēji tika ziņots, – meitenei bija atņemts.

Saistībā ar notikušo Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirknī pēc amatpersonu iniciatīvas par notikušo ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta par laupīšanu.

Vienlaikus Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot, zvanot 110, ja ir informācija, kas iespējams saistīta ar notikušo.