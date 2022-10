Iespējamais vainīgais Kandavas avārijā – aizturēts

Policija

No 13. līdz 16. oktobrim Tukuma policijas iecirknī reģistrēts 71 notikums, uzsākti 48 administratīvo pārkāpumu procesi, tai skaitā 8 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu uzvedību. Konstatēti 3 autovadītāji reibumā bez iegūtas transportlīdzekļa vadītāja apliecības, reģistrēti 3 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājusi bojā 1 persona un 3 guvušas miesas bojājumus.

Nozagti celtniecības instrumenti

Naktī uz 13. oktobri Tukumā, atlaužot piekaramo atslēgu, no saimniecības ēkas nozagti dažādi celtniecības instrumenti. Materiālie zaudējumi tiek precizēti. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Notriec un neapstājas

oktobrī Tukumā 2012. gadā dzimis zēns uz skrejriteņa šķērsoja Lauku un Raiņa ielas krustojumu pa gājēju pāreju, kur viņam uzbrauca līdz šim nenoskaidrots automašīnas vadītājs, kurš pēc negadījuma atstāja notikuma vietu. Zēns guva traumas un pēc sadursmes vērsās pēc medicīniskās palīdzības pie ārsta. Policijā par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process.

Kad auto aizripo…

oktobrī Tumes pagastā sieviete novietoja stāvēšanai automašīnu «Volkswagen Golf», nepārliecinoties, ka ir izdarīts viss nepieciešamais, lai transportlīdzeklis neizkustētos no vietas, un aizgāja. «Volkswagen Golf» pēc kāda laika sāka ripot un uzbrauca citai stāvēšanai novietotai automašīnai «Škoda Octavia». Tāpat pārbaudes laikā tika konstatēts, ka sakarā ar uzvārda maiņu sievietei ir nederīga vadītāja apliecība. Policijā par notikušo sākti divi administratīvo pārkāpumu procesi.

Brauc bez tiesībām

oktobrī Lestenes pagastā vīrietis, kurš likumā noteiktā kārtībā nav ieguvis transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, vadīja automašīnu «Volkswagen Golf». Policijā par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process, vīrietim piemērots naudas sods – 380 eiro.

Brauc dzērumā

oktobrī Zemītes pagastā vīrietis, kuram piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību liegums, vadīja automašīnu «BMW 530», būdams 2,24 promiļu reibumā. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Zog instrumentus

oktobrī Tukuma iecirknī saņemta informācija par zādzību – no īpašuma Kalēju ielā nozagts trimmeris «Stiga», digitālais mērītājs «Bosch», kaste ar instrumentiem, logi un durvis. Nodarīts materiālais zaudējums 825 eiro apmērā. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Dzērumā un bez tiesībām

oktobrī Kandavas pagastā vīrietis, kuram piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību liegums, vadīja automašīnu «Audi 80», būdams 1,99 promiļu reibumā. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Vainīgais aizturēts

oktobrī ceļa Viesatas-Irlava 10. kilometrā apturēts auto «Opel Zafira» un konstatēs, ka vadītājs ir alkohola riebumā (1,83 promiles). Tāpat secināts, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess, iespējamais vainīgais aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas izolatorā.

VUGD

Strādājuši negadījuma vietās

Piektdien, 14. oktobrī, 18.38 VUGD saņēma izsaukumu uz Kandavas pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums. Ugunsdzēsēji glābēji no vienas avarējušās automašīnas ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja cilvēku, kuram Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi. Notikumā cieta vēl trīs cilvēki, kas no šīs automašīnas bija izkļuvuši paši saviem spēkiem. No otras automašīnas pirms VUGD ierašanās saviem spēkiem izkļuva vēl viens cilvēks, kurš notikumā cieta. Ugunsdzēsēji glābēji ar absorbentu savāca uz brauktuves izlijušo šķidrumu un ar tauvas palīdzību vienu no automašīnām novilka no brauktuves. Darbs notikuma vietā noslēdzās pēc četrām stundām. Bet svētdien, 16. oktobrī, pēc 2.00 VUGD palīdzība atkal bija nepieciešama Kandavas pagastā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums.