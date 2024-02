Džūkstē apķēpāts piemineklis. Vainīgais aizturēt.

Fakts, ka jau 29. janvārī ar krāsu tika apliets Piemiņas akmens Kurzemes cietokšņa aizstāvjiem Džūkstes «Rumbās», īpaši netika publiskots, taču ziņa, ka vainīgais – Igaunijas un Krievijas pilsonis – tagad aizturēts, gan ir izskanējusi.

Džūkstes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Pole pastāstīja, ka 29. janvāris, kad vandālisms konstatēts, nav bijis nekāds īpašais datums, līdz ar to notikušais radījis izbrīnu: “Tomēr fakts paliek fakts – akmens priekšpusē bija uzlieta sarkanā krāsa, bet tā aizmugurē bija uzvilkts kāškrusts un vēl viens krusts tam pāri. Pēdējoreiz akmens tika apskādēts pagājušā gada 8. maijā, kad kāds to bija aplējis ar baltu krāsu, bet to notīrījām. Arī tagad centāmies akmeni noberzt, bet būs jādomā, ko darīt tālāk. Esam sapratuši, ka viens variants ir visu kārtīgi notīrīt un apstrādāt ar aizsargmateriālu, kas, ja tam uzpūstu krāsu, saveltu to mazās lodītēs, bet otrs uzdevums ir atjaunot burtus, kas ir padzisuši no tīrīšanas. Runājām arī par to, ka piemiņas vietas apkārtnē būtu nepieciešamas novērošanas kameras un lielāka uzraudzība zīmīgos datumos.”

Jāpiebilst, ka 1990. gada 4. decembrī tika uzspridzināts piemineklis leģionāriem Džūkstē, kā arī pieminekļi Jaunpilī, Morē un Codē.

Atgādinām, ka 20. februārī Valsts Drošības dienests ziņoja, 8. februārī Pāternieku robežkontroles punktā ir aizturējis personu aizdomās par Krievijas specdienesta uzdevumā īstenotām provokatīvām aktivitātēm piemiņas vietās Latvijā, kā arī citās Baltijas valstīs. Dienesta aizturētā persona ir Igaunijas un Krievijas dubultpilsonis. VDD pret personu 8. februārī uzsāka kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 81.1 pantu, proti, par palīdzību Krievijas specdienestam pret Latviju vērstā darbībā. VDD ir ieguvis informāciju, ka persona šā gada 29. janvārī Tukuma novada Džūkstes pagastā Krievijas specdienesta uzdevumā veica piemiņas akmens “Kurzemes cietokšņa aizstāvjiem – Latviešu leģiona karavīriem” apgānīšanu, aplejot piemiņas akmeni ar sarkanu krāsu. Izmeklēšanā VDD cieši sadarbojas ar Lietuvas un Igaunijas partnerdienestiem, jo pastāv aizdomas, ka persona identiskas aktivitātes piemiņas vietās veikusi arī citās Baltijas valstīs. Aizdomās turētajai personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.