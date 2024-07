Svinam svētkus!

Kā ierasts pirms koncertiem Tukuma muzejs atklās jauno izstādi “Mainīgais Tukums. Pētnieku atklājumi”, kas būs skatāma Tukuma Pils tornī.

Šajā vakarā Brīvības laukumā pilnībā atklāsim vienu no svētku “odziņām” – vides instalāciju KUNGS TUKUMS, kas, iespējams, būs lielākais spoguļu vides instalācijas objekts Baltijā. Iespaidīgā instalācija veidota no materiāla, kas noklāj vairāk nekā 226 m2 lielu laukumu. Kopā izmantoti 96 spoguļa alumīnija kompozīta paneļi. Uz objekta stūra ir atainots mākslinieces Ilzes Cērpiņas radītais grafiskais tēls “Kungs Tukums”, kas ar dažādu simbolu palīdzību raksturo Tukumu un mūsu novada identitāti.

Savukārt kāda cita svētku odziņa – VERTIKĀLES GAISA ŠOVS būs vērojama Lauktehnikas mikrorajonā (Zemītes ielā 5/2, Tukumā). Tas būs īpašs vertikāles multimediāls gaisa akrobātikas šovs, kas Baltijā būs skatāms tikai otro reizi. Gaisa šova pilote – ir no Lietuvas, kas trenējas Amerikā. Priekšnesumi ieplānoti 2 svētku dienas – gan piektdienas, gan sestdienas vēlās vakara stundās (pulksten 23:00, 24:00 un 01:00).

WRC 2024 Tukumā un apkārtnē

Piektdienas dienas centrālais pasākums, protams, būs Pasaules rallija čempionāta Latvijas posma sacensības, kas arī 4 dienu garumā noritēs Kurzemē, bet piektdien – Tukumā un apkārtnē. WRC 2024 rallija ātrumposmi Tukuma apkārtnē: pulksten 10:00 rallija ātrumposms SS2 Milzkalne 1 (4,95 km), 10:45 – ātrumposms SS3 Tukums 1 (27.62 km), 14:30 – ātrumposms SS5 Milzkalne 2 (4,95 km) un 15:15 ātrumposms SS6 Tukums 2 (27.62 km). Savukārt automašīnu parāde Tukuma pilsētas centrā būs vērojama divreiz – ap pulksten 9:20 un 13:00 būs skatāma arī pašā pilsētā.

No agra rīta pilsētā darbosies arī Fanu zona ar rallija tiešraidēm un komentāriem, būs apskatāma foto izstāde “Rallijs Tukumā”, darbosies un būs vērojamas radio vadāmo auto modeļu sacensības. Darbosies arī WRC Food Festival ēdamiela. Fanu zona darbosies arī ceturtdien un pārējās Tukuma svētku dienas.

Svētku sestdiena – lielo stāstu diena

Šī gada viens no centrālajiem notikumiem visas dienas garumā būs svētku programma “Novada stāsti”, un sestdien, 20. jūlijā uz Brīvības laukuma skatuves izskanēs Tukuma novada pagastu stāsti. Rīts iesāksies ar BALTAIS orķestra izbraucienu cauri pilsētai, modinot un aicinot ļaudis uz svētkiem, un no pulksten 10:00 līdz 19:00 trīs daļās Brīvības laukumā savus stāstus izstāstīs, izdziedās un izrādīs Tukuma novada pagasti. Kurš dižosies ar ievērojamiem ļaudīm, kurš stāstiem un leģendām, kurš taisīs jokus, to uzzināsiet, tikai klātesot.

Paralēli apkārtējās ielās ap Brīvības laukumos kā sendienās ierasts būs lielais Dižtirgus. Tajā būs gan vietējo amatnieku un mazo ražotāju dižošanās, gan arī tuvāku un tālāku novadu ražotāju telts vietas. Zināms, ka tirgoties gribētāju skaits šogad ir vislielākais kā jebkad Tukuma svētkos bijis.

Pilsētas parks būs atvēlēts bērniem un jauniešiem. Te būs vērojama gan dažādi paraugdemonstrējumi, sacensības un sportiskās aktivitātes, eksperimenti, prāta spēles un radoša darbošanās svētku darbnīcās, skatuves programmā – bērnu un jauniešu vokālie ansambļi un deju grupas, hip hop mākslinieki un dīdžeji. Starp mūziķiem daudz vietējo jauniešu grupu. Būs gan iluzionisti, gan klusā diskotēķa, bet gaidītākā uzstāšanās droši vien būs BŪŪ.

Tukuma novada svētkos visiem ierastā Mākslinieku iela pārtaps par Mākslinieku un Literātu ielu, jo 2023.gadā Tukums kļuvis par UNESCO radošo pilsētu LITERATŪRĀ. Šo faktu nu nekādi nevaram ignorēt un ar to nelepoties. Uz ielas būs radošās darbnīcas, mākslas tirdziņš, izstādes, dzeja un mūzika, par ko parūpēsies Tukuma Mākslinieku biedrība, Tukuma Literātu apvienība, Tukuma muzejs un Tukuma bibliotēka un viņu draugi.

Tukuma novada svētku kulminācija – lieluzvedums “Precību tirgus atkal Tukumā”

Sestdienas vakarā, 20. jūlijā pulksten 22:00 Durbes estrādē notiks vērienīgs lieluzvedums “Precību tirgus atkal Tukumā”, kurā piedalīsies 36 deju kolektīvi no Tukuma, Kandavas, Slampes, Pūres, Engures, Zantes, Tumes, Jaunpils, Viesatu, Matkules, Džūkstes, Smārdes, Zemītes, Sēmes un Zentenes, kā arī Jūrmalas un Rīgas. Dziedās 12 kori no Engures, Irlavas, Jaunpils, Kandavas, Pūres, Tukuma Tumes un Zantes. Kopā – vairāk nekā 1400 koru un deju kolektīvu dalībnieku, kā arī daiļamatnieku un aktieru.

Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados Tukumā viens no galvenajiem gada notikumiem bija tirgus, kurā svarīgāka par tirgošanos bija savas otras pusītes izraudzīšanās, lai vēlāk varētu svinēt kāzas. Tirgu bija iecienījuši gan jauni, gan veci precēties gribētāji no visas Latvijas. Lieluzveduma scenārijs balstīts šajā senajā tradīcijā, kur jaušams senatnīgs Kurzemes tirgus dzīvīgums. Atklāsim noslēpumu, ka teksti un dialogi, kas būs dzirdami uzvedumā, aizgūti no žurnālu “Atpūta” lappusēm, tādēļ teatralizētās ainas saglabās savu neviltotību un šarmu.

Precību stāstu dziedātāji un dejotāji izstāstīs ar gandrīz 30 dziesmām un dejām, kuras radušās dažādos laika posmos. Tās ir gan tautā iemīļotas, gan no jauna radītas un vislabāk atklāj varoņu raksturus, raisa notikumus, veido arī pārsteigumus un aizved līdz laimīgām beigām.

Kurš gan pratīs izstāstīt novada stāstus labāk kā paši novadnieki? Tādēļ radošajā veikumā lielu artavu sniedz mūsu novada cilvēki. Lieluzveduma radošo komandu veido režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs, Dziesmu un Deju svētku virsvadītāja Zanda Mūrniece un virsdiriģents Romāns Vanags, dramaturgs Artūrs Dīcis. Deju laukuma inscinējumu virsvadītāji Rūta Cīrule, Gunta Skuja, Jānis Ērglis, Artis Puriņš, Dagmāra Bārbale, Zane Behmane, Inese Cīrule, Madara Augule, Zanda Mūrniece. Kopkora diriģenti Tālivaldis Gulbis, Rūdolfs Bacāns, Lāsma Pommere, Dace Perševica, Anda Šicāne, Nora Vanaga, Sanita Apine, Vija Fogele, Zane Ņukša-Valdmane un Andra Vilkauša. Kostīmu māksliniece Baiba Litiņa katram priekšnesumam veido pārdmātu vizuālo ietērpu. Gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un Reinis Suhanovs Durbes estrādi pārvērtīs par Tukuma tirgus atmosfēru pagājušā gadsimta sākuma sajūtās. Lieluzveduma muzikālais vadītājs Kristaps Krievkalns ar mūziķu grupu un solistiem katru priekšnesumu izspēlēs īpaši šim uzvedumam veidotās aranžijās.

Sestdienas vakara noslēgums

Kas gan tie par svētkiem bez zaļumballes?! Sestdienas vakarā, ja negribēsies doties ne uz Durbes estrādi doties, ne patīk jauniešu mūzika, ko spēlēs Pilsētas parkā, varēs palikt pilsētas centrā uz zaļumballi. Tajā ieplānotas divas tūres, kurāvienu spēlēs Tukuma pūtēju orķestris “Tukums”, bet otro – grupa “Tirkiz Band”.

Savukārt tiem, kas zina, kas ir disko, lielās dejas iecerētas atkal neparastās kultūrvietas “Tukku Magi” pagalmā, kur 80-to, 90-to un 2000-šo gadu mūzikas noskaņās ar gaismu un video partitūru un leģendāriem dīdžejiem varēs dejot disko dejas.

Svētku svētdiena – dārza svētkos ārpus pilsētas

Tukuma novada svētku svētdienas programma noritēs Jaunmoku pils kompleksā, kurā kopīgi svinēsim “DĀRZA SVĒTKUS | Tikšanās, satikšanās un atkalredzēšanās”. Dienas programmā radošās darbnīcas, sarunas, ekskursijas, amatnieku tirdziņš un vienkārša būšana kopā, vakarā vienkārši skaists SHIPSEA koncerts, kurā izskanēs gan sen zināmas SHIPSEA jeb Jāņa Šipkēvica dziesmas, gan dziesmas no viņa jaunākā albuma “Lielās cerības”.

Tukuma novada svētku organizatori ir Tukuma pilsētas Kultūras nams kopā ar Tukuma novada pašvaldību. Svētku režisore – Liene Bēniņa. Svētku draugi un atbalstītāji: Baltais, EOLUS, InterBaltija, IKU “Eduards”, “Mana aptieka” Tukumā, Advertex, TOP, Dekšņi, Sakta, Snicker Workwear, Bolt, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” un Jūrmalas TV.

Vairāk par svētkiem meklējiet informāciju www.visittukums.lv un www.facebook.com/TukumaNovadaSvetkiTiekamiesTukuma/