Autovadītāji sūdzas par lidojošiem akmentiņiem uz ceļa Tukums-Jaunpils

Ar mērķi apgūt finansējumu

Vakar sazinājāmies ar uzņēmumu «Latvijas autoceļu uzturētājs», taču šī uzņēmuma pārstāvis aicināja interesēties VAS «Latvijas valsts ceļi», kas ir pagājušajā vasarā veikto darbu pasūtītājs. Šodien, 29. janvārī, esam saņēmuši LVC Komunikācijas daļas vadītājas Annas Kononovas sagatavoto atbildi, kurā teikts, ka autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža posmā no 3.19-13.19 km pērn veikta seguma atjaunošana, tai skaitā asfaltbetona ieklāšana – profila labošana, iesēdumu labošana, 11 autobusa pieturu platformu atjaunošana un virsmas apstrāde: “Darbus veica SIA «Strabag» no 13. jūlija līdz 27. augustam.

Jāatgādina, ka pērn aprīlī valdība pieņēma lēmumu par papildu finansējumu valsts autoceļiem, kas bija jāiegulda līdz pērnā gada 31. decembrim, jo finansējums nāca no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Lai izmantotu šos papildu līdzekļus VSIA «Latvijas Valsts ceļi» ļoti īsā laikā izstrādāja vienkāršotos projektus seguma atjaunošanai vairākos valsts reģionālo autoceļu posmos. Liela daļa līdzekļu tika izlietoti maz noslogotu asfalta segumu atjaunošanai.

Izmantoja labus laika apstākļus

Viena no tehnoloģijām, kas tiek izmantota seguma atjaunošanai, ir virsmas apstrāde. Asfaltbetona segumu apstrādā ar bitumena emulsiju un 8-11 mm šķembām, lai kavētu plaisu veidošanos asfaltbetona segumā. Šāda virsmas apstrāde ir Eiropas standartam atbilstoša un salīdzinoši nelielo izmaksu dēļ ļauj ekonomiski efektīvi paildzināt asfaltbetona segumu kalpošanas laiku. Taču, ņemot vērā, ka ražošanas process notiek tieši uz ceļa, virsmas apstrādes ieklāšanas un formēšanas procesā ir vairāki grūti kontrolējami riski. Svarīga ir ne vien izejvielu kvalitāte, ķīmiskā saderība un ieklāšanas iekārtu tehniskais stāvoklis, bet arī tas, vai konkrētais ceļa posms ir līkumā vai krustojumā, saulē vai ēnā, kādi ir laika apstākļi ieklāšanas brīdī un kādi tie būs gan pirmajās stundās, gan pirmajās nedēļās pēc ieklāšanas. Svarīgi, lai pirmajās nedēļās pēc virsmas apstrādes ieklāšanas būtu pietiekam silti un sausi laika apstākļi un īpaši svarīgi, lai autovadītāji ievērotu noteiktos ātruma ierobežojumus. Šķembiņām ir jāsaformējas satiksmes ietekmē – jāatrod stabilākais stāvoklis, balstoties citai pret citu, un stingri jāpielīp seguma virsmai. Ja autovadītāji pārsniedz noteikto ātrumu, strauji bremzē vai paātrinās, tad automašīnu riteņi šķembiņas nepieveltņo, bet atrauj no seguma, tā paildzinot virsmas apstrādes formēšanos vai pat atsevišķas vietas sabojājot pavisam. Ņemot vērā minētos riskus, LVC rekomendē šo tehnoloģiju izmantot līdz augusta vidum, bet pagājušajā gadā, kad bija saspringts laika grafiks un labi laika apstākļi arī rudens mēnešos, tika pieņemts lēmums atļaut pielietot šo tehnoloģiju, kamēr vien laika apstākļi ir labvēlīgi. Tas bija apzināts LVC kā pasūtītāja lēmums, un piegādātāja, proti, būvnieka risks.

Būvniekam ceļš jāuzrauga

Diemžēl atsevišķos posmos virsmas apstrāde pēc ieklāšanas tomēr nesaformējās atbilstoši prasībām, un ir radušies defekti. Tas attiecas arī uz minēto autoceļa P104 posmu. Pavasarī, iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, būvnieks garantijas ietvaros veiks defektu labojumus. Garantijas laiks šiem darbiem ir trīs gadi. Konkrētajā situācijā līdz defektu labošanai būvnieks nodrošinās šķembu slaucīšanu no ceļa. Tuvākajās dienās tiks uzstādītas arī ātrumu ierobežojošās ceļazīmes. Atvainojāmies autobraucējiem par sagādātajām neērtībām.”