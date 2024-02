Uzsāk kampaņu vīriešu mentālās veselības atbalstam

Latvija jau gadiem ierindojas Eiropā veikto pašnāvību skaita TOP 3, un lielāko daļu pašnāvību veic tieši vīrieši. Vairums pašnāvību saistīts ar depresiju, psihoemocionālās veselības problēmām un nevēršanos pēc palīdzības.

Biedrības “Ogle” misija ir mazināt pašnāvību riska izplatību Latvijas sabiedrībā un novērst mentālās veselības problēmu rašanos, izglītojot sabiedrību par to nozīmi. Arī biedrība radās kāda traģiska notikuma rezultātā, kad dzīvi pamest izvēlējās kāds tuvs un mīļš ģimenes cilvēks. Ģimene nolēma darīt visu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku redzētu citu izeju no mentālās veselības problēmām.

“Mentālā veselība ir kolektīva lieta: jo vairāk tā uzlabosies katrā demogrāfiskajā grupā, jo labvēlīgāki kļūs apstākļi, lai palīdzētu visām pārējām grupām. Kurā grupā ir ievērojams problēmu pārsvars? Tie ir vīrieši. Latvijā vīrieši izvēlas pamest dzīvi vismaz 6 reizes biežāk nekā sievietes. To esam novērojuši arī savu paziņu lokā. Pašnāvības visvieglāk ir novērst, tās destigmatizējot un radot vidi, kur par mentālām grūtībām var atvērties un vieglāk saņemt palīdzību. Ņemot vērā šos faktorus, ir diezgan acīmredzami, ka, radot labvēlīgu vidi, kurā vīrieši jūtas droši būt atklāti un lūgt pēc palīdzības, varam dramatiski uzlabot apstākļus Latvijā. Raudāt, izrādīt emocijas un lūgt atbalstu – tas viss ir normāli. To var un vajag darīt arī vīriešiem.. Latvijā nav emocionālu vīriešu? Ir. Viņi ir mums blakus, bet izjūt spiedienu slēpt to, kā patiesībā jūtas. Un tas ir būtiski jāmaina!” stāsta biedrības “Ogle” pārstāvis Jānis Cepurītis.

Lai iedrošinātu vīriešus nekautrēties lūgt palīdzību un, vēl vairāk, uzdrīkstēties par savām vajadzībām un emocijām runāt skaļi, par kampaņas galveno vēstnesi kļuvis TV personība un digitālā satura veidotājs Armands Simsons, kurš pats vēl nesenā pagātnē, zaudējot darbu, ko bija darījis teju 14 gadus un mīlējis līdz kaulam, zaudēja arī ierastu un stabilu pamatu zem kājām. Neziņa par nākotni, kauns no draugu un sabiedrības nicinājuma, neticība sev – tas viss Armandu noveda līdz smagai depresijai, kļūstot ne vien par svešinieku savējiem, bet esot teju soli no traģiskā – aiziešanas no šīs pasaules.

“Izķepuroties un būt kopā ar ģimeni – tas bija mans galvenais virzītājspēks, kas bija lielāks par neticību, kaunu, apātiju, slinkumu, sabiedrības nosodījumu un nievām, ko toreiz uz savas ādas izjutu ļoti skaudri. Diemžēl sabiedrībā joprojām spēcīgi iesakņojušies stereotipi un sociālie standarti, kas nereti tieši vīriešus pakļauj dažādām stresa situācijām, sākot ar “kas tu par veci” un “šis jau neko citu nemāk”, kam es arī pats sāku ticēt. Sapratu, ka – hei, šis galīgi nav okei! Tev ir ģimene, tevi mīl un atbalsta, šī vairs nav tā reize, kad klusēt un cerēt, ka viss pāries. Es izkļuvu no emocionālās bedres, pateicoties tam, ka neklusēju, meklēju palīdzību un, jā, runāju par to atklāti un skaļi. Arī mums, vīriešiem, dzīve var sagādāt neparedzamus un nepatīkamus pārsteigumus, kad jūtamies vāji, nesaprasti, gribas raudāt un ļoti nepieciešama līdzcilvēku palīdzība, sapratne un atbalsts. Un patiesībā tie pēdējie trīs vārdi, manuprāt, arī ir galvenie atslēgas vārdi uz pozitīvu iznākumu,” atklāts par piedzīvoto ir Armands Simsons.

Ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību un veicināt tās informētību par šo svarīgo, bet bieži vien nenovērtēto aspektu – vīriešu mentālo veselību, problēmu cēloņiem un iespējamām sekām –, februārī visos “Narvesen” veikalos norisināsies kampaņa “Nokod desiņu par vīriešiem”: no katra nopirktā hotdoga 5 eiro centi tiks ziedoti biedrībai “Ogle” vīriešu mentālās veselības atbalstam.

““Narvesen” iestājas par cilvēkiem – visiem cilvēkiem. Mēs esam par līdztiesību – līdztiesību ģimenē, darbā, iespējās un arī emocijās! Mēs uzskatām, ka emocijām dzimumu atšķirības nepastāv. Tāpēc ar šo kampaņu vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību vīriešu mentālās veselības atbalstam, lai arvien vairāk cilvēku laikus pamanītu, ja kādam tuvam vīrietim – draugam, kolēģim, brālim, tēvam, vīram u. c. – nepieciešama palīdzība. Reizēm vajag pavisam nedaudz – sirsnīgu sarunu, līdzās būšanu, atbalstu, – lai otram palīdzētu justies labāk un, iespējams, novērstu traģēdijas,” stāsta SIA “Reitan Convenience Latvia” Valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.

Vienlaikus kampaņas ietvaros tiks īstenots arī YouTube vlogs “Emocijām dzimumu atšķirības nav. Par vīriešiem ar Armandu Simsonu”, kur sešās epizodēs tiks apskatīti sabiedrībā izsenis iesakņojušies stereotipi un sociālie standarti no vīriešu skatupunkta. Kopā ar sabiedrībā zināmām personām runāsim par to, kā tie ietekmē vīriešu mentālo veselību, par izvēlēm, ko izdarām vai neizdarām, baidoties no apkārtējo nosodījuma, un visam caurvīsim mūsu pārliecību, ka emocijām dzimumu atšķirības nav.