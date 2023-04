Tumē muzicēs mūziķis, mistiķis un klavierspēles valdnieks Reinis Zariņš!

10. aprīlī 16.00 Tumes Kultūras namā muzicēs pianists Reinis Zariņš. Koncertprogramma «Gaismas svētceļnieki» veidota īpaši Lieldienām. Tajā dzirdēsim Andreja Selicka, Džona Tavenera, Komitasa, Arvo Perta, Riharda Dubras, Johana Sebastiāna Baha un Breda Meldava mūziku.

Reinis Zariņš māk izzināt mākslas un dzīves dziļākos noslēpumus, lai dotu mums unikālas, neaizmirstamas interpretācijas. Viņš ir vairākkārtējs Lielās mūzikas balvas laureāts, koncertējis daudzās ievērojamās pasaules koncertzālēs, ir pieprasīts mūziķis Baltijas valstīs un citviet, spēcīgs domātājs un unikāls virtuozs, «Trio Palladio» mūziķis, mistiķis un klavierspēles valdnieks.

Par jauno programmu pianists saka: „Esmu vērojis diezgan daudzus komponistus. Un dažus no viņiem tagad saucu par svētceļniekiem. Viņu ceļamērķis ir tā Gaisma, kas apspīd pasaules tumsu. Viņi šeit tikai piemājo kā svešinieki, kamēr ir ceļā uz Debesu Dzimteni. Viņi sniedzas uz Radītāju, un savā mūzikā dažreiz, šķiet, arī aizsniedzas, uz acumirkli saskaras, apjauš. Un tad dalās ar mums, lai būtu jo vairāk Gaismas svētceļnieku.

Šo programmu sākotnēji veidoju kā veltījumu komponistiem-svētceļniekiem no Latvijas. Un ar to būtu pieticis, taču laika gaitā sastapu arvien jaunus komponistus-svētceļniekus no citām tautām un atcerējos tos, kas jau ceļamērķi sasnieguši. Un tāpēc koncertā tiksies autori ne vien no dažādām valstīm, bet arī katrs no savas tradīcijas – un tieši šī daudzveidība, šīs tik atšķirīgās ceļojuma piezīmes viena ceļa gājējiem mani fascinē, tādēļ es kā līdzgājējs vēlos līdzdalīt viņu apjausmas ar klausītājiem.“

Lieldienu koncertprogrammā alfa un omega būs mistiķa Andreja Selicka dievbijīgās miniatūras, kas apkļaus koncertu, bet pa vidu – angļu dievredzētāja Džona Tavenera Austrumu pareizticīgās baznīcas lielsvētku tropārijs jeb himna, armēņu klasiķa Komitasa «Dzērve», Arvo Perta variācijas, kas veltītas meitiņai Arīnai, Riharda Dubras «Lieldienu rīta lūgšana», un būs arī Johans Sebastiāns Bahs ar «Prelūdiju» un fūgu solminorā no «Labi temperētā klavīra» II burtnīcas, kam sekos amerikāņu džeza pianista Breda Meldava komponēta atbalss par šo pašu prelūdiju un fūgu. Kopumā gaidāms aizraujošs sakrāls piedzīvojums.

Koncerts notiek cikla «Klaviermūzikas pavasaris» ietvaros. Tā pirmais koncerts ar pianista Daumanta Liepiņa dalību jau izskanēja 7. martā, bet pēdējais plānots 1. maijā 16.00, kad Tumes Kultūras namā muzicēs pianiste, starptautisku konkursu laureāte un mūsu novadniece Aurēlija Šimkus.

Ieeja koncertā – 10 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā un koncerta dienā pieejamas Tumes Kultūras namā. Tālrunis rezervācijai: 26332401.

Koncertus rīko biedrība «Koris «Noktirne»» sadarbībā ar Tumes Kultūras namu. Projekts tiek īstenots ar Tukuma novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.