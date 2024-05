Šodien sākas Eiropas testēšanas nedēļa ar papildu iespējām pārbaudīties uz C hepatītu un HIV infekciju

“Eiropas testēšanas nedēļas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par skrīningu, aicinot testēties un pārbaudīties ikvienu vismaz reizi mūžā. Cilvēks, kurš nav testējies, var būt inficēts, pašam to nezinot,” skaidro stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Aknu slimību nodaļas vadītāja un Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas (LIHHASA) viceprezidente, asoc. prof. Ieva Tolmane, brīdinot, ka inficēties iespējams neatkarīgi no dzīvesveida.

I.Tolmane uzsver, ka pret C hepatīta vīrusu nav vakcīnu, to grūti pamanīt, jo nekas nesāp, bet neārstēta C hepatīta izraisīta aknu ciroze jau ir neatgriezeniska problēma. Mūsdienās 95% gadījumu C hepatītu ir iespējams pilnībā izārstēt. Jau vairākus gadus pacientiem Latvijā ir pieejama efektīva terapija, kuru apmaksā valsts, taču ārstēt iespējams tikai tos pacientus, kuri zina savu diagnozi.

Latvijā C hepatīta un HIV infekcijas saslimstības rādītāji ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā. C hepatīta testu ir nepieciešams veikt katram, kurš ne reizi dzīvē nav pārbaudīts uz C hepatītu, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir vai nav kādā riska grupā. Savukārt HIV tests būtu jāveic ikvienam seksuāli aktīvam cilvēkam reizi gadā.

HIV infekcijas galvenais pārneses ceļš Latvijā patlaban ir heteroseksuālie kontakti, un tas skar faktiski visu sabiedrību. “Dati liecina, ka HIV pacienta sociālais portrets ir Latvijas iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, dzimuma un profesijas. Diemžēl joprojām valda stereotipi par to, kādiem cilvēkiem var būt HIV, un tiek apšaubīts, ka visiem būtu jāpārbauda sava veselība.” komentē Austrumu slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Ambulatoro pakalpojumu vadītāja, LIHHASA prezidente, Dr. med. Inga Ažiņa.

“Agrīna diagnostika un ārstēšana pašlaik ir vieni no svarīgākajiem jautājumiem HIV jomā Latvijā. Šobrīd iespēja saņemt valsts apmaksātu ārstēšanu var ikviens cilvēks ar HIV infekciju un tas nodrošina pilnvērtīgu dzīvi. Tādēļ ir svarīgi pēc iespējas ātrāk atklāt ikvienu, kuram šī ārstēšana ir nepieciešama, lai apstādinātu infekcijas izplatību. HIV infekcijas galvenais pārneses ceļš šobrīd Latvijā ir heteroseksuālie kontakti, un no šīs infekcijas nav pasargāts neviens, kuram ir aktīva seksuālā dzīve,” atgādina I.Ažiņa.

Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs un LIHHASA aicina arī ģimenes ārstus iesaistīties C hepatīta un HIV infekcijas skrīningā, hronisku C hepatīta pacientu identificēšanā, organizējot C hepatīta (anti-HCV) un HIV testu visiem pacientiem, kuri apmeklē ģimenes ārstu līdz 27. maijam un līdz šim nav pārbaudīti uz minētajām infekcijām. Aicinām ģimenes ārstus reģistrēt savu dalību Eiropas testēšanas nedēļā: https://ej.uz/registracija_GA

Testēšanas nedēļas ietvaros ikviens cilvēks, kurš nekad nav veicis testus uz C hepatītu un HIV, tiek aicināts prasīt savam ģimenes ārstam nosūtījumu uz testiem.

Bez maksas un anonīmi pārbaudīties uz C hepatītu un HIV infekciju iespējams HIV profilakses punktos visā Latvijā https://www.spkc.gov.lv/lv/atrodi-sev-tuvako-hiv-profilakses-punktu. Vēl pārbaude uz C hepatītu un HIV infekciju bez maksas tiek veikta katram cilvēkam, kurš nodod asinis kā donors.

Eiropas testēšanas nedēļas mērķis ir apvienot partnerorganizācijas visā Eiropā uz vienu nedēļu, lai palielinātu C hepatīta un HIV testēšanas pieejamību un veicinātu sabiedrības izpratni par ieguvumiem, ko sniedz agrīna diagnostika. Eiropas testēšanas nedēļa tika sākta 2013. gadā, un tā ir kļuvusi par plaši atzītu Eiropas mēroga pasākumu, kurā katru gadu piedalās simtiem organizāciju.

Kur ikdienā iespējams pārbaudīties uz C hepatītu?

[nemaksājot] Nododot asinis kā donoram – visi donori tiek testēti uz B un C hepatītu un HIV infekciju [nemaksājot] HIV profilakses punktos – anonīmi un bez maksas visā Latvijā (www.spkc.gov.lv) [nemaksājot] Pie ģimenes ārsta, saņemot nosūtījumu Par maksu jebkurā laboratorijā, nododot anti-HCV

Plašāka informācija https://www.infekcija.lv/pacientiem/

Plašāka informācija par starptautisko kampaņu: https://www.testingweek.eu/