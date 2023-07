Šodien – Pasaules Hepatīta diena

Kampaņu “Pārbaudies uz C hepatītu!” īsteno LIHHASA sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS) un tās stacionāru “Latvijas Infektoloģijas centrs” (LIC), Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu un Baltijas HIV asociāciju jeb „BaltHIV”. Vadošie infektologi, hepatologi, citi speciālisti mudina sabiedrību veikt C hepatīta testu, tas jāizdara katram, kurš ne reizi dzīvē nav pārbaudījies uz C hepatītu, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir vai nav kādā riska grupā.

“Potenciāli jebkurš cilvēks, kurš nav testējies, var būt inficēts. Jāņem vērā, ka, neatkarīgi no dzīvesveida, C hepatīts var izplatīties, piemēram, veicot manikīru, citas kosmētiskas procedūras, tetovējot, seksuālā ceļā un diemžēl dažreiz ir iespēja inficēties arī medicīnisku manipulāciju laikā. Kaut arī visās kosmētiskajās vai medicīnas procedūrās tiek uzlaboti standarti un aprūpes kvalitāte, nekas realitātē nav absolūts vai ideāls,” brīdina LIC Aknu slimību nodaļas vadītāja un LIHHASA viceprezidente, asoc. prof. Ieva Tolmane.

Viņa uzskata, ka arī Latvijai būtu visas iespējas izpildīt Pasaules Veselības organizācijas nosprausto mērķi – līdz 2030. gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai. Lai sasniegtu PVO nosprausto mērķi, Latvijā ik gadu būtu jāārstē vismaz 3000 pacientu. Šā gada 27. jūnijā valdība apstiprināja rīcības plānu HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai 2023. – 2027. gadam, tam paredzot arī finansējumu.

Ir jāveicina visas sabiedrības interese par skrīningu, katram iedzīvotājam pārbaudoties vismaz reizi mūžā, skaidro Ieva Tolmane, uzsverot, ka pret C hepatīta vīrusu neeksistē vakcīnas, to grūti pamanīt, jo nekas nesāp, bet neārstēta C hepatīta izraisīta aknu ciroze jau ir neatgriezeniska problēma.

Hepatoloģe uzsver, ka mūsdienās 95% gadījumu C hepatītu ir iespējams pilnībā izārstēt, jau vairākus gadus pacientiem Latvijā ir pieejama efektīva terapija, kuru apmaksā valsts, taču ārstēt iespējams tikai tos pacientus, kuri zina savu diagnozi.

Pasaules Hepatīta dienu 28. jūlijā noteica Pasaules Veselības organizācija 2010. gadā. Katru gadu šai dienai ir savs sauklis, un šogad tas ir “We’re not waiting!” jeb “Mēs negaidām!”. Arī Latvijā mēs negaidām – mēs testējamies, piedalāmies skrīningā, mēs ārstējamies, aicinām pārbaudīties citus, jo mēs negaidām.

Kur var pārbaudīties uz C hepatītu?

1. Nododot asinis kā donoram – visi donori tiek testēti uz B un C hepatītu un HIV infekciju

2. HIV profilakses punktos – anonīmi un bez maksas visā Latvijā (www.spkc.gov.lv)

3. Pie ģimenes ārsta

4. Par maksu jebkurā laboratorijā, nododot anti-HCV

28.jūlijā C hepatīta testu bez maksas var veikt ikvienā Centrālās laboratorijas filiālē.

Plašāka informācija par C hepatītu www.infekcija.lv