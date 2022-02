Siltuma ražotājs Jauntukumā vēlas būtiski celt tarifu 

Līdz šim siltuma ražošanas tarifs bija 50,78 eiro par megavatstundu (MWh) (bez PVN), savukārt jaunais tarifs būs par 23% lielāks – 62,52 eiro/MWh (bez PVN). Kā norādījis uzņēmējs, tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā – koksnes šķeldas – piegādes cenu pieaugumu. Tiek plānots, ka jaunais tarifs stāsies spēkā 25. februārī.

Iepazīties ar piedāvāto tarifu un tā pamatojumu var SIA «JT Unimetal» Jelgavas ielā 31, Tukumā, laikā 14.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Zandu Gožu pa tālruni 29135325, e-pasts: [email protected] Priekšlikumu var iesniegt rakstveidā Jelgavas ielā 31, Tukumā, Tukuma novadā, kā arī elektroniski [email protected], kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: [email protected] septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» (sludinājums bija publicēts 25. janvārī).

Par tarifa izmaiņām uzzināja tikai piektdien

Sazinoties ar apsaimniekošanas uzņēmuma SIA «Jauntukums» direktori Elīnu Lāci, noskaidrojām, ka šī gada janvārī šis būs jau otrais uzņēmuma SIA «JT Unimetal» aprēķinātais siltuma ražošanas tarifa pieaugums: “Vēl 2021. gadā siltuma ražošanas tarifs bija 46,94 eiro/MWh (bez PVN), taču uzņēmums bija iesniedzis jaunu tarifa projektu, paredzot 50,78 eiro par MWh (bez PVN), kas stājās spēkā šī gada 11. janvārī. Taču pagājušajā piektdienā, 28. janvārī, no pašvaldības un mirkli vēlāk arī no paša uzņēmuma saņēmām informāciju, ka tarifs pieaugs atkal, un par vairāk nekā 20%, sasniedzot jau 62,52 eiro par MWh (bez PVN)! Nekādas informācijas par to, ka uzņēmums mēneša laikā divreiz paaugstinās tarifu, mums iepriekš nebija.”

Jāpiebilst, ka kopā ar siltuma pārvades un sadales tarifu – 12,86 (bez PVN), ko savukārt ir noteicis apsaimniekotājs, taču pēdējos gados nav paaugstinājis, jaunais tarifs varētu sasniegt 75,38 eiro (bez PVN), bet ar PVN – 84,42 eiro par megavatstundu! E. Lāce skaidroja, ka kopējā maksa par siltumu iedzīvotājiem būs ļoti liela, tādēļ uzņēmums ir iecerējis pieteikties valsts atbalstam, ar ko vismaz šobrīd varētu nosegt straujo maksas pieaugumu: “Valsts ir noteikusi, ka varētu segt to siltuma tarifa daļu, kas ir starpība no 68 eiro par megavatu līdz apstiprinātajam tarifam. Pagaidām vēl jaunais SIA «JT Unimetal» tarifs nav stājies spēkā, taču, zinot, ka šķeldas cena ir pieaugusi, pieļaujam, ka regulators to apstiprinās.”

Jāpiebilst, ka vakar, 31. janvārī, neilgi pirms 17.00 mēģinājām sazināties ar uzņēmuma kontaktpersonu, taču mums tas neizdevās.