Sākas pieteikšanās Tukuma novada kultūras projektu konkursam

Konkursa uzdevums ir veicināt sabiedrības līdzdalību Tukuma novada kultūras attīstībā un finansiāli atbalstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Tukuma novadā.

Konkursā var pieteikt kultūrai un sabiedrībai nozīmīgus projektus (izstādes, radošās darbnīcas, mākslas plenērus un akcijas, koncertus, teātra un dejas izrādes, ar literatūru un filmu nozari saistītus pasākumus, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes, digitalizācijas vai popularizēšanas projektus, starpdisciplinārus kultūras projektus, informatīvi izglītojošus pasākumus un lekcijas, brīvdabas pasākumus visai ģimenei, novadam būtisku iespieddarbu, mūzikas ierakstu, novada kultūrvēsturi reprezentējošu video darbu izdošanas projektus u.tml.), kas tiek īstenoti Tukuma novadā vai popularizē Tukuma novadu.

Kultūras projektu konkursa 2. kārtas prioritāte – bērni un jaunieši. Iesaistīšanās sabiedriskajās aktivitātēs veicina bērnu un jauniešu izpratni par pilsonisko līdzdalību, tādējādi palīdzot kļūt par aktīviem un atbildīgiem sabiedrības locekļiem. Veicinot motivāciju līdzdarboties, ir svarīgi apzināties, ka jaunieši mūsdienās izvēlas kvalitāti, rūpīgi izraugoties piedāvātos pasākumus no plašā klāsta.

Par prioritātes izvirzīšanu un iekļaušanu projektā pretendents vērtējumā saņem papildu 2 punktus.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var juridiska persona, juridisku personu apvienība, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Katrs pretendents konkursā var saņemt finansējumu vienu reizi kalendārajā gadā.

Konkursā finansējums var tikt piešķirts gan vienreizēju (atsevišķu) kultūras projektu realizēšanai, gan regulāru (divu un vairāk) pasākumu vai ciklu organizēšanai.

Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir līdz 3000 EUR. Projekta iesniedzējam ir jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20 % apmērā no kopējām projekta izmaksām. To var veidot pretendenta materiāls un nemateriāls ieguldījums, projekta partneru, ja tādi ir, ieguldījums. Nemateriāls ieguldījums nedrīkst būt vairāk kā 60 % no līdzfinansējuma.

Pieteikumi konkursam vienā eksemplārā drukātā formātā personīgi iesniedzami Tukuma novada pašvaldības administrācijā, Klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Talsu ielā 4, Tukumā, 1. stāvā, vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektroniskā pasta adresi pasts@tukums.lv.

Plašāku informāciju aicinām skatīt Tukuma novada domes 2024. gada 28. marta nolikumā “Tukuma novada kultūras projektu konkursa nolikums”, kas pieejams tīmekļa vietnē www.tukums.lv sadaļā “Pašvaldība” > “Normatīvie akti” > “Nolikumi”. Pieteikuma veidlapa, projekta apraksta un kultūras projekta izmaksu tāmes veidlapas publicētas kā pielikumi minētajam nolikumam.

Papildu informācijai aicinām sazināties ar Tukuma novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas Kultūras speciālisti Laimu Bautru, tālr. +371 26629164, e-pasts laima.bautra@tukums.lv.

Par kultūras projektu konkursu

Tukuma novada pašvaldība kultūras projektu konkursu izsludina divas reizes gadā – par projektu aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt laika posmā no 1. jūlija līdz 31. decembrim, kā arī par aktivitātēm, kas tiks īstenotas vai uzsāktas no nākamā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Pašvaldība piešķir finansējumu kultūrai un sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanai kultūras projektu konkursa ietvaros jau sesto gadu. 2023. gadā tika atbalstīti 15 no 38 iesniegtajiem projektiem, ar kopējo finansējumu 35 570,54 EUR apmērā.

