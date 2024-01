Saeima lemj par smēķēšanas aizliegumu līdz 20 gadu vecumam/papildināts/

“Ievērojams skaits cilvēku kļūst par nikotīna atkarīgajiem, vēl pat nesasniedzot pilngadību. Mums ir jādara viss iespējamais, lai pasargātu bērnu un jauniešu veselību,” pauž par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš, uzsverot, ka grozījumi ir nākamais solis, lai mazinātu smēķēšanas pievilcību un tās produktu pieejamību jauniešu vidū. Eiropas Savienībā tabakas patēriņš ir lielākais novēršamais veselības apdraudējums un būtiskākais priekšlaicīgas nāves cēlonis. Tas ik gadu izraisa nāvi gandrīz 780 000 cilvēkiem, liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dati.

Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, piemēros naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 līdz 7100 eiro. Līdz šim par šo produktu pārdošanu 18 gadus nesasniegušām personām pārdevējam varēja piemērot sodu no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai – no 700 līdz 1400 eiro.

Savukārt personām, kas jaunākas par 20 gadiem, par smēķēšanu, bezdūmu tabakas izstrādājumu vai tabakas aizstājējproduktu lietošanu varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 eiro. Tāds pats sods paredzēts arī par šo produktu iegādāšanos vai glabāšanu.

Ar likuma grozījumiem arī aizliegts laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, izņemot tādus, kas rada tabakas smaržu vai garšu. Šie ierobežojumi stāsies spēkā 2025.gada 1.janvārī. Vienlaikus noteikts ierobežojums ražot un laist tirgū tabakas izstrādājumus un citus smēķēšanas produktus, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas.

Ar grozījumiem likumā nostiprinātas arī prasības, kādām jāatbilst tabakas aizstājējproduktiem, lai tos varētu laist tirgū, tostarp prasības sastāvam, iepakojuma noformējuma nosacījumi un informācija, kas produktiem jāpievieno.

Ar grozījumiem šobrīd tabakas izstrādājumiem, elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un to uzpildes tvertnēm likumā noteiktie tirdzniecības un reklamēšanas ierobežojumi, kā arī sponsorēšanas un iepakojuma nosacījumi tiks attiecināti arī uz tabakas aizstājējproduktiem un tabakas karsēšanas ierīcēm. Tas būs spēkā no šī gada 1.augusta. Tāpat grozījumi paredzēs noteikt naudas sodu par tabakas aizstājējproduktu aprites regulējuma pārkāpumiem, piemēram, to iegādāšanos internetā. Līdz šim tabakas karsēšanas ierīces, kā arī tabakas aizstājējprodukti likumā netika regulēti.