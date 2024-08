No 1. septembra valsts aizsardzības mācību īstenos vispārējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs

“Mūsu uzdevums ir attīstīt visaptverošu valsts aizsardzību, stiprinot ikviena iedzīvotāja prasmes reaģēt dažādās krīzes situācijās, tostarp militāra uzbrukuma gadījumā. Valsts aizsardzības mācība nodrošinās skolēnus ar minimālo prasmju kopumu, lai vajadzības gadījumā varētu pastāvēt par sevi un parūpēties par tuvajiem,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.

No šī gada 1. septembra valsts aizsardzības mācību īstenos 289 izglītības iestādēs un to filiālēs, tai skaitā izglītības iestādēs, kurās valsts aizsardzības mācība 2023./2024. mācību gadā bija kā izvēles priekšmets.

Apmācību apgūs 10. un 11. klašu skolēni vidējās izglītības programmās, 1. un 2. kursa vai 2. un 3. kursa audzēkņi vidējās profesionālajās izglītības programmās. Plānots, ka 2024./2025. mācību gadā valsts aizsardzības mācību apgūs vairāk nekā 26 700 izglītojamo.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veidot pilsoniski atbildīgus indivīdus ar pamatzināšanām par valsts aizsardzību, kas nepieciešamības gadījumā ļautu efektīvi rīkoties dažādās krīzes situācijās.

Valsts aizsardzības mācība ir viens no veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursiem, un tas notiks astoņas mācību stundas vienu dienu mēnesī, izņemot septembrī un janvārī, divus secīgus mācību gadus. Kursa apgūšanai ir paredzētas 112 mācību stundas.

Valsts aizsardzības mācību īsteno Jaunsardzes centrs, un tās īstenošanai sagatavo jaunsargu instruktorus, kuri pasniedz valsts aizsardzības mācību. Jaunsardzes centrs piedāvā jaunsargu instruktoriem pēc nepieciešamības iegūt gan augstāko pedagoģisko izglītību, gan iziet specifiskus, ar valsts aizsardzības mācības īstenošanu saistītus, izglītības kursus, piemēram – stacionārā šaušana, lauka kaujas iemaņas un pirmā palīdzība.

Jau ziņots, ka Saeima 2018. gadā pieņēma lēmumu izglītības iestādēm no 2018./2019. mācību gada piedāvāt apgūt valsts aizsardzības mācību kā pilotprojektu, savukārt 2020. līdz 2024. gadam – kā s izvēles mācību priekšmetu. Tāpat Saeima lēma no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācību noteikt kā obligātu mācību priekšmetu un ieviest to visās izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējo un profesionālo vidējo izglītību.