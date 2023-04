Lieldienās vilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika

Pieskaņojoties garo brīvdienu atpūtas paradumiem, atsevišķiem tālo galamērķu reisiem ir mainītas to izpildes dienas. Tā, piemēram, reisi no Rīgas uz Liepāju piektdien, 7. aprīlī, un svētdien, 9. aprīlī, un no Liepājas uz Rīgu sestdien, 8. aprīlī, ir atcelti. To vietā ir norīkots vilciens no Rīgas uz Liepāju ceturtdien, 6. aprīlī, un pirmdien, 10. aprīlī, un no Liepājas uz Rīgu piektdien, 7. aprīlī.

“Pasažieru vilciena” tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē publicētajā vilcienu kustības sarakstā, kurā ir redzams plānojums 10 dienas uz priekšu, jau ir ietvertas visas aktuālās izmaiņas. Lai savlaicīgi saņemtu paziņojumu e-pastā par plānotajām izmaiņām vilcienu kustības grafikā interesējošajā maršrutā, iespējams pieteikties šeit.